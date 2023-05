Nye tal: Produktion af grise kollapser

Det står skidt til i de danske svinestier.

Nye tal fra Danmark Statistik viser nemlig, at bestanden af svin i de danske stalde i seneste kvartal er faldet med 816.000, og siden starten af 2022 er bestanden faldet med næsten 2,5 millioner.

Bestanden af grise er aldrig før faldet så voldsomt på så kort tid.

Det betyder, at der lige nu 'kun' er 10,7 millioner svin i Danmark, hvilket er det laveste antal svin i 25 år.

Slagteriets fundament

Det voldsomme fald i produktionen af svin truer dog også hele slagteriindustrien i Danmark, hvor der er fare for flere fyringer og lukninger.

Senest var det Danish Crown, der måtte fyre 800 medarbejdere, da de lukkede slagteriet i Sæby.

- Jeg er alvorligt bekymret for, at vi kommer til at se lukning af flere slagterier, og det kan også ramme Tican, siger Jeppe Block Nielsen, formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, til Finans.

Ikke kun Danmark

Ifølge Danmarks Statistik skyldes nedgangen dårlig økonomi i produktionen, hvilket har betydet, at flere producenter enten helt eller delvis lukker ned.

Andre producenter har valgt at sanere deres besætninger for forskellige sygdomme, hvilket også har ledt til et fald.

Det er dog ikke kun i Danmark, at bestanden af svin er faldet voldsomt. I Tyskland har man oplevet en nedgang på 10 procent i det seneste år, og der er derfor 'kun' 21,3 millioner svin.