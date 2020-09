Nye testcentre skal aflaste corona-hospitaler

Magnus Heunicke (S) vil etablere nyt system, hvor flere med milde symptomer kan blive coronatestet i testcentre i stedet for på hospital

Sundhedsminister Magnus Heuincke vil etablere en række nye testcentre, som skal håndtere de danskere, der har milde symptomer på corona.

Det siger sundhedsministeren ifølge Ritzau til Danske Regioners generalforsamling.

Testcentrene oprettes for at aflaste de danske hospitaler, der lige nu bliver presset af de mange danskere, der ønsker at blive coronatestet.

- Vi etablerer et testsystem, hvor vi samler de to spor i et. Det skal give en klarere kommunikation og kortere svartider. Det er komplekst, men det skal der leveres på inden længe.

Lige nu kan danskerne blive testet på to måder.

Personer uden symptomer kan testes i de hvide telte, der står landet over. De tests bestilles via coronaprover.dk.

Personer med symptomer testes på landets hospitaler og klinikker, hvortil de er blevet henvist af en læge.

Fremover skal de to samles til et spor, som det allerede er tilfældet i flere regioner. Det vil sige, at folk, der ringer til lægen med lette eller ingen symptomer, i højere grad kan blive henvist til testcenter Danmark.

Opdateres...