Nye testmaskiner skal give hurtigere svar om coronasmitte

Tre nye maskiner, som kan teste flere for coronavirus, er i øjeblikket ved at blive installeret i Aarhus, Odense og København.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

- Der er indkøbt tre nye testmaskiner. De er ankommet til Danmark. Det er testmaskiner, der har en væsentligt større kapacitet og en væsentligt bedre hastighed, end vi har haft tidligere, siger han.

- De er nu i landet, og de er i gang med at blive installeret i Aarhus, Odense og i København.

62 personer i Danmark er i øjeblikket indlagt med coronavirus, heraf ti på intensiv afdeling. Det er mere end en fordobling af antallet af indlagte på et døgn. Søndag var meldingen fra statsministeren, at 28 coronasmittede var indlagt.

Sundhedsmyndighederne forventer flere smittede de kommende dage.

- Epidemien er sået i det danske samfund. Den udvikler sig med stadig større hast, siger Magnus Heunicke.

Søndag har ministeren holdt møde med læger fra landets infektionsmedicinske afdelinger. De har briefet ham om den aktuelle situation på hospitalerne.

- De er enormt pressede, men de forbereder sig på at blive endnu mere pressede, siger Heunicke.

De tre ekstra testmaskiner skal sikre, at de personer, som lægerne mener, der er behov for at teste for coronavirus, kan blive det.

- Hvem der skal testes, vil være et lægefagligt skøn. Vi vil være sikre på, at man kan foretage det skøn. Det vil man bedre kunne, når vi har oprustet i testkapaciteten, som det her indkøb er et udtryk for, siger Magnus Heunicke.

Desuden bliver der løbende oprustet med flere respiratorer, fortæller ministeren.

- Men man må nok sige, at vi på verdensmarkedet ikke er det eneste land, som opruster. Derfor er vi gået sammen i EU om et meget stort indkøbsprogram, siger han.

- Det gælder ikke kun respiratorer, men også værnemidler og testkit. EU vil være en meget stærk køber, når vi arbejder sammen i de enkelte lande og ikke arbejder mod hinanden.

Sundhedsministeren varsler, at regeringen snart vil melde mere ud om indkøbsprogrammet.