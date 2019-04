Nye tider hos Uber: Tager kun imod kvindelige kunder

Taxa-tjenesten Uber giver nu sine kvindelige chauffører i Saudi Arabien muligheden for specifikt at ønske kvindelige passagerer.

Det skriver CNN.

Tiltaget, som har fået det mundrette navn 'Women Preferred View', har til formål at gøre selskabet mere populært hos kvinder i regionen.

- Muligheden for at foretrække kvinder er designet specifikt til Saudi Arabien og er baseret på omfattende undersøgelser om kvinders behov i et land, som i øjeblikket gennemgår en væsentlig kulturel transformation, udtaler Shaden Abdellatif, Ubers talperson i Mellemøsten, til CNN.

- Tiltaget vil åbne nye døre og muligheder for kvinder, men respekterer stadig lokale kulturelle normer.

I Saudi Arabien er der mange restriktioner på kvinders rettigheder. Eksempelvis fik de først lov at køre bil sidste juni, og det er fortsat forbudt at blande kønnene ved offentlige begivenheder i landet.

Se også: Efter drab: Nu skal Uber-biler måske have lysende taxaskilte

Se også: Elon Musk: Din Tesla kan laves om til selvkørende taxa om natten

Efterspurgt mulighed

Uber har ingen planer om at udvide ordningen til andre lande, selvom lignende muligheder før har været efterspurgt.

Blandt andet forsøgte en underskriftindsamling tilbage i august at få Uber og det lignende selskab Lyft til at tilføje muligheden for at ønske en kvindelig chauffør.

Det har dog vist sig at være en teknisk umulighed, da det er yderst vanskeligt for Uber at bekræfte kønnet på sine passagerer. Mænd kunne derfor udnytte et sådant tiltag til at jagte kvindelige chauffører.

- Teoretisk set er det dog en besnærende tanke at kunne vælge køn på sin chauffør, udtaler Cindy Southworth, medlem af Ubers sikkerhedsbestyrelse, og sammenligner det med, at hun også selv fortrækker kvindelige læger, når hun har muligheden.

Se også: Uber har kurs mod børsen