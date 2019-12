Nyfødte unger i livsfare

Aalborg Zoo har fået nye isbjørneunger, men de næste tre uger er der overhængende fare for, at de dør, hvis de bliver mast af deres mor

En tidlig julegave er landet i Aalborg Zoo - et nyt isbjørnekuld er nemlig kommet til verden.

Ungerne blev født natten til torsdag, og først troede dyrepasser Frank Thomsen, at der var kommet to unger, men ved nærmere eftersyn viste det sig, at Malik, den stolte mor, havde fået hele tre unger.

- Hun ser ud til at være helt rolig og afbalanceret, så det ser helt fornuftigt ud, fortæller Frank Thomsen til Ekstra Bladet.

Glæden er dog ikke total, for det er nemlig ikke sikkert, at alle ungerne overlever.

- De første tre uger er kritiske, for ungerne vejer kun 500 gram lige nu, så hun kan nemt komme til lige at trykke dem, siger dyrepasseren.

- Og hvis ikke hun får puttet noget mad i dem, mister de tempo og bliver slappe i det. De næste tre dage er kritiske i forhold til mælk, uddyber han og tilføjer, at Malik ikke er førstegangsfødende, så det gør sagen noget nemmere.

Isbjørnen Malik fik også unger for tre år siden, men der døde en af dem.

Har ingen øjne

Ungerne vejer mindre end en liter mælk lige nu, og de næste tre måneder vokser de langsomt, så de ender med at veje mellem 10 og 15 kilo, når de er klar til at komme ud i isbjørneanlægget.

Indtil da bor de i et føderum sammen med deres mor.

- Det er sådan, de gør i naturen. De går ned og lægger sig, fordi der ikke er mad i nærheden, og så har de indrettet sig så smart, at de får unger der, og når de er klar til at gå ud, så er der kommet føde, forklarer Frank Thomsen.

Men isbjørnene skal ikke blive i Aalborg Zoo resten af deres liv.

- De er nemme nok at komme af med. Aalborg og de anerkendte zoos sælger ikke dyr, men vi giver dem videre til en anden have, hvor de passer genetisk ind. Der er intet, der er tilfældigt, lyder det fra dyrepasseren.

