Nygifte Mette: - Jeg er ikke særlig god til det her

Der var ingen ris, men masser af sæbebobler, da Mette Frederiksen trådte ud af kirken med sin nye mand, den 55-årige filmfotograf og -instruktør, da de to endegyldigt fik ring på hinanden.

Flere fra det politiske parnas var inviteret til vielsen og den efterfølgende fest, der bliver holdt for godt og vel 90 gæster.

Ifølge formand for SF Pia Olsen Dyhr er statsministeren aldrig set så glad før. Hun fortæller, at der under vielsen skete en lille forvirring mellem Bo Tengberg, der var lidt for ivrig.

- Lige inden de skulle give hinanden ringe på, lænede han sig ind over Mette for at kysse hende, men hun trak hurtigt hovedet tilbage, siger Pia Olsen Dyhr, der ligeledes nævner, at mange ikke kunne undlade at trække på smilebåndet af den lille episode.

- Aldrig har jeg set hende så glad, sagde Pia Olsen Dyhr om den nygifte Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nicolai Wammen beskrev vielsen inde i kirken som 'meget forløsende', og statsministeren udbrød da også et 'Så lykkedes det, vi blev gift', da hun hånd i hånd med Bo Tengberg mødte folket, der var stimlet sammen ude foran kirken.

Vejret var ifølge Ekstra Bladets udsendte strålende, men den drilske vind gav Mette Frederiksen problemer.

- Det er jeg godt nok ikke særlig god til, det her, men mon ikke det bliver værre senere, sagde Mette Frederiksen om det lange slør fra brudekjolen, der blæste op. Sløret var så langt, at hun nærmest snublede i det.

Brylluppet er ad flere omgange blevet udskudt, og det hemmelige bryllup nåede at blive en smule kendt af offentligheden eller i hvert fald de lokale, da Mette Frederiksen var ude at handle i den lokale SuperBrugsen, hvor flere lagde mærke til hende. Hun forklarede glædeligt til ekspedienterne, at brylluppet ville finde sted i onsdag, og at hun så frem det.

Efter kirkeklokkerne kørte brudeparret videre til deres fest, der bliver afholdt ved 'Udsigten' på Møn. Mette Frederiksen og Bo Tengberg blev kørt i en Toyota Rav Hybrid-bil, som var pyntet med bånd og blomster.

Vielsen begyndte klokken 15, og omkring 40 minutter senere forlod parret kirken. Mette Frederiksen og Bo Tengberg mødte hinanden gennem fælles venner i 2014. Parret optrådte for alvor offentligt for første gang sammen ved tidligere statsminister Anker Jørgensens begravelse i foråret 2016.