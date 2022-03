Nykåret dansk mester: - Der var udsolgt på under en time

Bagermester Claus Toft Hansen er nykåret danmarksmester i at lave romkugler, men der har ikke været tid til at fejre. Romkuglerne er blevet revet af hylderne

Der er bliver rullet romkugler til den store guldmedalje i baglokalet i Seest bageri.

Guldmedaljen kom faktisk om allerede om halsen på indehaver Claus Toft Hansen i tirsdags, da det danske mesterskab i bedste romkugle blev afgjort.

I dag er det første dag, at den famøse romkugle er til salg i butikken i Seest.

Men da Ekstra Bladet kom klokken lidt i ni, måtte de nøjes med smagsprøve.

De 2000 romkugler var nemlig allerede udsolgt inden klokken 07.

Revet af hylderne

Selvom mesterskabet kom i hus i tirsdags, var det først torsdag morgen, at den nykårede mester-romkugle var til salg i butikken.

Claus Toft Hansen har været selvstændig bager i snart 15 år. I dag ejer han sammen med sine kone to bager forretninger nær Kolding. Foto: Anders Brohus

- Der stod folk i kø fra kvart i seks i morges, og 50 minutter senere var de 2000 romkugler, vi havde lavet til dagen, udsolgt, siger Claus Toft Hansen, mens han travlt forbereder næste runde af romkugler.

Claus Toft Hansen ejer sammen med sin kone, Mette Toft Hansen, Seest bageri, der både har en afdeling i Seest og Bramdrupdam.

I begge butikker bliver der samlet solgt mellem 100 til 150 romkugler på en normal dag.

- I morges solgte vi 2000, men jeg estimerer, at vi kunne have solgt 5000, siger den 37-årige bager.

- Det gælder for os om at lave kvalitet, og vi skal kunne stå inde for, hvad vi laver. Derfor nytter ikke, at vi laver 4000 romkugler, der er dårlige - så hellere lave 2000 der er gode, fortsætter Claus Toft Hansen, som ikke kommer til at øge produktionen voldsomt.

De tager to dage at lave en romkugle. Første dag laves ingredienserne og dagen efter samles romkuglen. Foto: Anders Brohus

Gode råvarer

Det er ikke første gang, at Claus Toft Hansen er på podiet i det danske mesterskab.

Mesterskabet, som bliver afholdt hvert andet år, var aflyst i 2020 på grund af corona. Men tilbage i 2018 fik Claus Toft Hansen en tredjeplads.

- Vi har arbejdet på den her opskrift et par måneder, og det er jo ikke bare at genbruge noget wienerbrød fra dagen før. Vi bruger gode råvarer, blandt andet en saltkaramel, vi triller den i og ægte belgisk chokolade.

Claus Toft Hansens romkugle består af en romkugledej, der er rullet i saltkaramel og dyppet i belgisk chokolade. Foto: Anders Brohus

Og hvorfor kærligheden lige er kastet på romkugler, er meget simpelt:

- Alle bager med respekt for sig selv har en form for romkugle. Og det er jo ikke fordi, at der er faglig stolthed i at stå og bruge wienerbrød fra dagen før til at lave en kage, men det er bare sådan, at når kunderne gerne vil have det, så laver vi det selvfølgelig, siger Claus Toft Hansen.

Hvis man selv kunne tænke sig at smage den famøse romkugle, koster den en tyver og er til salg i Seest bageri både i Seest og Bramdrupdam i fremtiden.