Nylonreb om halsen: Udspringstårn lukket

Slagelse Kommune har valgt at lukke for badetårn resten af sæsonen efter uhyggelig ulykke

Tre containere, farlige reb og stiger.

Der er nok at slå sig på ved Halsskov Vandsportscenter ved Korsør, og det har flere badegæster fået at mærke på egen krop.

Senest kom en ung mand til skade, da han under et udspring fra udspringstårnet fik viklet et løsthængende nylonreb om halsen på vej ned, og Slagelse Kommune har nu valgt helt at lukke for tårnet.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

'Tårnet lukkes for sæsonen efter en række nærved-hændelser. Senest kom en ung mand til skade under et udspring, da han blev viklet ind i et nylonreb, som ukendte personer havde bundet fast i forlængelse af det tov, der siden etableringen har været monteret ved den øverste container,' lyder det blandt andet i meddelelsen.

Det var dette reb, 19-årige Anders kom i karambolage med på vej mod vandoverfladen. Privatfoto

Faldt ned fra stige

Den uhyggelige ulykke skete 17. juni, og billeder af den unge mand viser et kraftigt brændemærke omkring halsen, skriver TV 2 Øst.

Samtidig skriver kommunen, at der har været flere 'alvorlige hændelser' ved tårnet.

Ifølge Malene Rask, der er konstitueret chef for kultur, fritid og borgerservice i kommunen, er en ung pige blandt andet faldet ned fra stigen inde i tårnet. Det fortæller hun til TV 2 Øst.

I pressemeddelelsen udtaler hun, at lukningen skal hindre lignende ulykker.

- Jeg er naturligvis berørt af, at folk er kommet til skade. Nu vil vi gennemgå sikkerheden og forholdene grundigt for at se, hvilke tiltag eller indsatser der eventuelt skal til for at hindre, at det sker for andre, og derfor lukker vi midlertidigt, lyder det fra Malene Rask.