Nysgerrig hund starter brand

Et hjemmekamera optog hele uheldet, som du kan se herunder

Den ni måneder gamle hundehvalp Kahuna havde nær kostet sin ejer dyrt, da dens nysgerrighed endte med at starte en brand i ejerens hjem i den amerikanske stat New Mexico.

Det skriver det lokale brandvæsen, Los Alamos County Fire Department, på dets officielle Facebook-side, hvor de nærmere omstændigheder bag branden også er beskrevet.

På overvågningsoptagelser fra hjemmet ses det hvordan Kahuna hopper op og vælter et strygebræt, således at tingene oven på strygebrættet havner på gulvet, hvor de blokerer en varmerist, forklarer Los Alamos County Fire Department.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hunden Kahuna var ved et uheld tæt på at brænde sin ejers hus ned. Foto: Los Alamos County Fire Department

'Fyret var i gang, og det producerede nok varme til at smelte nogle ting, som så flød ned i varmeapparatet og fungerede som brændsel, der startede branden inde i fyret', forklarer brandteknikere hos Los Alamos County Fire Department, der vurderer, at der gik omkring en time fra strygebrættet væltede, til branden brød ud.

Både Kahuna og husets anden hund Paige slap uskadt ud af huset, lyder det fra brandvæsnet, som også hurtigt fik slukket flammerne og dermed begrænset skaderne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Som det ses her, lykkedes det brandfolkene at begrænse skaden. Foto: Los Alamos County Fire Department

'Los Alamos County Fire Department anbefaler husejere at have installeret fungerende røgalarmer, og at der ikke er nogen brandbare ting indenfor en meters afstand af varmeproducerende apparater', lyder det i Facebook-opslaget.

'En anden vigtig sikkerhedspraksis er at have en flugtplan, hvilket demonstreres perfekt i videoen', lyder det.