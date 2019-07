Nyslået førtidspensionist: Må jeg godt rejse på ferie?

Hej Puk

Jeg har fået bevilget førtidspension efter mange års kamp. Det er jeg lykkelig over. Det føles, som om jeg er sluppet ud af et fængsel efter 15 år som syg på kontanthjælp.

Fordi jeg i så mange år har været på kontanthjælp uden mulighed for at kunne arbejde, eller det man kalder i aktivering, på grund af mit helbred, har jeg ikke kunnet optjene ferie. Så i alle de år har jeg ikke været andre steder end Storkøbenhavn og omegn.

Nu kan jeg uden kontrol eller sanktioner tage en ferierejse!

Men jeg er meget bekymret over, om de på nogen måde straffer mig, hvis jeg tager til udlandet. Jeg kan ikke selv finde ud af alle de regler, og der er ikke rigtig nogen sagsbehandler, man kan kontakte i kommunen, når man har fået førtidspension ...

Kender du reglerne? For jeg er hundeangst for at gøre noget forkert, så de tager førtidspensionen fra mig igen.

Jeg håber, du kan hjælpe – jeg kan næsten ikke vente med at komme på en lille ferie!

Med venlig hilsen

Rene

Kære Rene

Først og fremmest et stort tillykke med din nyvundne frihed fra systemets lænker som syg og uafklaret på kontanthjælp. Det burde slet ikke være muligt at være på midlertidig ydelse i så mange år som syg. Der burde være en ’afklaringsgaranti’ på maks. tre år hvorfor hedder det ellers en ’midlertidig ydelse’? Man kan vel ikke kalde 15 år midlertidigt?



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

For at vende tilbage til dit spørgsmål vil jeg kort opremse de gældende regler:

Pensionister inkl. førtidspensionister, der har fast bopæl i Danmark, kan beholde pensionen under midlertidigt ophold i udlandet, hvis man fortsat er tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Man kan opholde sig i udlandet i op til seks måneder i løbet af 12 måneder. Hvis det er første gang, du rejser, er der dog mulighed for, at opholdet i udlandet kan vare op til 12 måneder.

Hvis man modtager folke- eller førtidspension og har fast bopæl i Danmark, skal Udbetaling Danmark oplyses om ophold af mere end to måneders varighed i et land uden for EU/EØS, Schweiz, Grønland og Færøerne.

Før afrejse har man pligt til at meddele Udbetaling Danmark om afrejsedato og forventet dato for hjemkomst. Efter hjemkomst har man pligt til at meddele Udbetaling Danmark den faktiske dato for sin hjemkomst.

Hvis det midlertidige ophold, mod forventning ved afrejsen eller senere, får en varighed af mere end to måneder, skal eventuel ny afrejsedato og forventet hjemkomst hurtigst muligt meddeles til Udbetaling Danmark.

Hvis du blot overholder de forholdsvis simple regler, kan det ikke gå galt. Jeg ønsker dig den allerbedste rejse/ferie – eller frihedseventyr om man vil.

De bedste hilsner Puk