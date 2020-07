Nyt Banksy-værk fjernet med det samme

Den mystiske gadekunstner Banksy har begået corona-kunst i den engelske undergrund.

Ifølge BBC gik der dog ikke længe, før de forskellige små tegninger rundt om i et metro tog blev fjernet af Transport of London, da de har en 'streng anti-graffiti-politik'.

I en video, som Banksy har delt på sin Instagram-profil, kan man se præcist, hvordan kunstneren udfoldede sig. Du kan se videoen over artiklen

Corona-budskab

Værket kaldes 'If You Don't Mask, You Don't Get' og består af en række stencils af rotter i scener, der er inspireret af den verdensomspændende corona-udbrud.

En rotte nyser, og man kan se, hvordan nyset breder sig henover et vindue. En anden rotte hænger i luften med et mundbind som faldskærm, mens en tredje ser ud til at bruge håndsprit.

Budskabet må altså være, at man skal tage sin forholdsregler mod smittespredning, når man bevæger sig ud i det offentlige rum.

Banksy sprayer også selv sit navn på indersiden af en vogn, mens videoen afsluttes med de opmuntrende ord 'I get lockdown, but I get up again' med henvisning til den store nedlukning blandet med den ikoniske Chumbawamba sang 'Tubthumping'.

Nyt tilbud

Selv om det engelske metro-selskab har fjernet værket, har de et nyt tilbud til Banksy ifølge BBC.

- Vi vil gerne tilbyde Banksy muligheden for at lave en ny version af sit budskab i en egnet lokation, lyder det.

Hvad Banksy har svaret til det, vides endnu ikke.

Bankys faktiske identitet er ukendt, men han har siden 90'erne gjort opmærksom på sig selv med sine værker, der oftest har et stærkt politisk budskab.

Læs flere historier om ham ham her:

Se også: Banksy-maleri fundet på loft

Se også: Banksy hylder sundhedspersonale med nyt værk på hospital

Smadrer rekord: Banksy-budkrig fik vanvittig afslutning

Kult-kunst smadret: Nu taler køberen ud