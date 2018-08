Nyt børne-hospice kan være på vej

Jyllands første børnehospice kan snart blive en realitet.

Regeringen ønsker at sætte skub i etablering af et børnehospice ved at afsætte 3,8 millioner kroner i år til området.

Yderligere 7,5 millioner kroner er de efterfølgende tre år øremærket til projektet. Det er en samlet stigning på 8,8 millioner kroner til puljen, som regionerne nu kan byde ind på.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Derudover får Danmarks eneste hospicetilbud, Lukashuset Børne - og Ungehospice i Hellerup, også tilført yderligere midler.

Børn med livstruende sygdomme skal have samme tilbud og muligheder landet over, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Med den ekstra finansiering håber jeg, at et børnehospice i Vestdanmark snart ser dagens lys.

- Vi vil sikre, at børn med livstruende sygdomme og deres familier har mulighed for det samme tilbud, uanset hvor i landet de bor, siger sundhedsministeren.

Det er anden gang, at ministeriet opslår en pulje til etablering af et børnehospice i Vestdanmark. Ministeriet modtog i foråret kun en ansøgning og tre henvendelser.

Manglende økonomi i den tidligere pulje har resulteret i, at ministeriet ikke modtog det antal ansøgninger, der var brug for.

Det siger formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF).

Hun er tilfreds med, at der nu bliver sat flere penge af til området.

- Vi skal have kigget på, hvor mange hospicer vi har, i forhold til hvad vi har brug for. Vi har flere og flere, der har brug for det, siger hun.

- Det er rigtig vigtigt at få et hospice i Vestdanmark, efter at vi har set, hvor stor søgning der er til det i Østdanmark, siger Liselott Blixt.

Det er endnu uvist, hvor et børnehospice vil slå dørene op.

Det er afhængigt af, hvilke regioner vil søge ind på projektet. Region Midtjylland har tidligere meldt ud, at man er interesseret under de rette økonomiske rammer.

Der er ansøgningsfrist den 27. september.