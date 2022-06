Nyt boliglån på vej

Nordea Kredit åbner obligationerne for et nyt 5% realkreditlån.

Det skriver Euroinvestor.

Afdragsfrihed

Det er især for den modne boligejer, det kan være interessant at skifte til det nye realkreditlån, som Nordea Kredit netop har åbnet obligationerne for.

Det drejer sig nemlig om et 5% procents lån med afdragsfrihed helt op til 30 år.

Dog skal man lige væbne sig med tålmodighed lidt endnu, før man sælger alle sine nuværende obligationer.

- Da rentemarkederne er forholdsvist urolige i øjeblikket, og da det tager 4-5 dage at åbne en ny obligation, tager vi dog først beslutning om ibrugtagning af det nye 30-årige 5% lån med op til 30 afdragsfrie år, når alle detaljer er på plads i vores handelssystemer. Foreløbigt er der altså kun tale om en åbning af obligationen, skriver Nordeas Chefanalytiker og boligøkonom, Lise Nytoft Bergmann, i en kommentar til lanceringen.

Springer 0.5 procent over

I dag findes der allerede et 4% procent lån, men ifølge Lise Bergmann, er der for stort kurstab for boligejerne til netop det lån er attraktivt.

- Det 30-årige 4% lån med op til 30 afdragsfrie år handler i øjeblikket omkring kurs 94,3. Vi forventer, at det 30-årige 5% lån med op til 30 afdragsfrie år, vil handle omkring kurs 99,9 i det nuværende marked.

Bliver det nye realkredit åbnet, vil det være første gang, at et realkreditselskab springer det halve procentpoint over og går direkte fra 4 til 5 pct. i kuponrente, skriver euroinvester.