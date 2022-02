Nyt borgerforslag vil stoppe det store illegale hundehvalpesalg

Et borgerforslag stillet af Dyreværnet opnåede på to måneder 50.000 underskrifter. Borgerforslaget skal forhindre ulovligt salg af hundehvalpe

Otte millioner hundehvalpe handles årligt gennem online annoncer i EU.

Det svarer også til 1 milliard euro, viser tal fra en undersøgelse lavet af Eurogroup for Animals.

I dag er der ikke en lov, som forbyder ulovligt salg med hundehvalpe. Direktør for Dyreværnet Rikke Høgholm Lee fortæller, at det resulterer i, at de ser hunde leve på mindre plads end burhøns.

Folk køber hunde der åbenlyst lever under suspekte forhold

Når en hunde-køber er ude for at se på en hund og kan se, at hunden ikke lever under optimale forhold, er der i dag intet, som straffer forbrugeren.

Dyreværnets direktør har eksempler på folk, som køber hunde, der lever under kritisable forhold, fordi det er lovligt.

- En af vores sponsorer manglede en ny hund, fordi den tidligere hund døde. Men ingen ordentlige steder kunne levere den type hund, derfor købte han den et super suspekt sted, da han bare skulle have en ny hund med det samme, fortæller Rikke Høgholm Lee.

EU forhindrer en dansk lov

Selvom der politisk vil være opbakning til en ny lov, så vil det være vanskeligt at få loven gennem, da Danmark er underlagt EU's lov om fri bevægelighed af varer.

Rikke Høgholm Lee fortæller, at hun har oplevet en bred politisk opbakning til forslaget, men det er EU lovgivningen, som kan sætte en stopper for en eventuelt lov.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan foruroligende mange af menneskets bedste venner er solgt som indsmuglede varer.