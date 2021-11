Nyt coronastudie vækker opsigt: - Det er epokegørende

Ekstra Bladet har forelagt studiet til to eksperter og begejstringen er til at spore

Et nyt studie har runget i den videnskabelige verden. Studiet blev publiceret 27. oktober i det anerkendte tidsskrift The Lancet.

Studiet viser, at man med behandling af det antidepressive præparat Fluvoxamin kan nedsætte indlæggelser for uvaccinerede personer, der har underliggende sygdomme som hjertekarsygdomme eller diabetes med 33 procent. Altså personer, der ellers kunne se ind i et hårdt coronaforløb.

Resultaterne er 'epokegørende', mener Lars Bjerrum, der SOS-læge, professor i almen medicin på Københavns Universitet og har bred klinisk erfaring - blandt andet med covid-patienter i udlandet.

- Det er markant, at man nedsætter indlæggelser med 33 procent. Det er virkelig et resultat, der rykker.

- Det interessante er jo de steder, hvor man ikke har adgang til vacciner, fordi man alle steder har mulighed for at få den her medicin. Jeg synes, det er et overbevisende studie, siger han.

Et nyt studie viser en væsentlig reducering i indlæggelser med en billig behandling med et velkendt lægemiddel. Foto: Tatyana Makeyeva / Ritzau Scanpix

Billigt og effektivt

I store dele af verden kæmper myndigheder stadig med at få vaccineret deres befolkninger. Og netop i de dele af verden kan studiet vise sig at have afgørende betydning, mener Lars Bjerrum.

- Der går lang tid, før vi får vaccineret den store befolkning rundt omkring i verden, og her har vi en mulighed for at patienter, der bliver så syge, at de skal indlægges, nedsættes med 33 procent.

- Samtidig er præparatet billigt. Jeg synes, det er imponerende, da det er sjældent vi finder effekter, der er så velunderbyggede, siger han.

Han bliver bakket op af Allan Randrup Thomsen, virolog ved Københavns Universitet.

- Alene det, at man kan undgå indlæggelser, hvis man har et meget belastet sundhedsvæsen vil give luft i systemet, siger han.

Dansk kontekst

Studiet har i første omgang mindre betydning i dansk kontekst, fordi det ikke undersøger, hvilken effekt Fluvoxamin - eller andre antidepressive stoffer - har af effekt på vaccinerede grupper.

Men det vil Lars Bjerrum kaste sig over, efter Ekstra Bladet fremlagde ham studiet.

- Vi skal undersøge, hvordan det virker på vaccinerede personer, og om det har en effekt. Der er rigtig meget at tage fat på. Der er sjældent mellem guldklumperne, men jeg vil betegne det her, som noget helt virkeligt, siger han.

Lars Bjerrum fortæller, han allerede har kontaktet sine internationale samarbejdspartnere, efter Ekstra Bladet viste ham studiet.

Og det giver rigtig god mening at undersøge nærmere, fortæller Allan Randrup Thomsen.

- Det gode er, at det er et godkendt lægemiddel, så det er nemt at lave kliniske afprøvning, fordi man ikke skal starte med at dokumentere bivirkninger. Det er en lavt hængende frugt, hvis det kan have en effekt, siger han.

Ekstra Bladet har også forelagt studiet til Lægemiddelstyrelsen.

'Fluvoxamin er (endnu) ikke godkendt til COVID-19, derfor har Lægemiddelstyrelsen for nuværende ingen kommentarer til studiet', skriver styrelsen i et skriftligt svar.

I Danmark er 75,2 procent færdigvaccinerede og 76,4 procent har påbegyndt en vaccine, viser tal fra Statens Serum Insitut.