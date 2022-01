Nyt dansk studie: Corona kan gå i hjernen

For langt de fleste er et coronaforløb hurtigt overstået med en lille uges sygdom, men for andre påvirker senfølgerne fra et coronaforløb patienterne i flere måneder.

Et nyt, dansk studie har forsøgt at afdække, hvorfor nogle får alvorlige senfølger, og hvor de typisk opstår.

I studiet indgår 128 tidligere patienter, der alle har været indlagt. De har i gennemsnit været indlagt i fem dage. Studiet er lavet på baggrund af besvarelser, som patienterne har givet, fire måneder efter de fik corona.

Og det viser altså en sammenhæng mellem indlæggelser og senfølger.

Arvæv på lungerne

Åndedrætsbesvær er en typisk senfølge for patienter, der har været hårdt ramt af corona. Det skyldes det arvæv, der i nogle tilfælde dannes på lungerne efter en hård omgang corona.

Ekstra Bladet talte tidligere i år med Martin Poulsen om hans corona-senfølger.

Og det giver god mening ifølge Ejvind Frausing Hansen, der står bag studiet. Han er overlæge på Amager-Hvidovre Hospital. De patienter, der indgår i studiet, har nemlig alle haft komplikationer med lungerne under deres indlæggelser.

Senfølgerne er markant mere alvorlige, end man for eksempel ser ved almindelig lungebetændelse.

- Normal lungebetændelse vil på ingen måde kunne skabe samme mængde arvæv. Fire måneder efter en lungebetændelse plejer man at være rask, uddyber Ejvind Frausing Hansen til Ekstra Bladet.

Der er i øjeblikket 728 indlagte med corona i Danmark. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Går i hjernen

En anden alvorlig senfølge, som studiet beskriver, er coronas effekt på hukommelsen og koncentrationen. En senfølge, der har ramt mellem 20 og 30 procent af de 128 indlagte.

Det kommer i hjernen blandt andet via lugtenerven. Det sker ikke for alle patienter, at corona går i hjernen, men det sker for nogle, siger Ejvind Frausing Hansen.

Hvorfor der opstår problemer med hukommelsen og koncentrationen, er stadig uklart.

- Vi ved ikke, hvad der specifikt sker i hjernen under et coronaforløb, siger Ejvind Frausing Hansen.

Et spritnyt norsk studie drager nogle af de samme konklusioner. Her følger man en større gruppe patienter, men også en kontrolgruppe af nordmænd, der ikke har haft corona.

I det danske studie har man kun fulgt 128 patienter. Ejvind Frausing Hansen medgiver, at studiet er småt, men han vurderer det stadig til at være repræsentativt.

