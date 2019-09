Nyt DMI-varsel: Kæmpe regnskyl på vej

DMI varsler moderat regn det meste af de næste 24 timer og mulighed for kraftige regnskyl natten til tirsdag

DMI opjusterer nu sit varsel og melder om voldsomt vejr øst for Storebælt. Det betyder, at der kan falde 24 mm regn på seks timer fra klokken 18 mandag aften. Faktisk vil det regne nogenlunde konstant frem til tirsdag klokken 18.

- Vi kommer til at opleve regn i en periode af cirka 24 timer på grund af et lavtryk, der kommer fra syd og passerer Danmark meget langsomt, siger Martin Lindberg, som er vagthavende meteorolog hos DMI.

DMI varsler moderat regn fra sen eftermiddag mandag. Natten til tirsdag forventes det, at der bliver skruet helt op for regnen frem til tirsdag morgen.

Det betyder dog ikke, at det holder helt tørt vest for Storebælt. Den nordøstlige del af Jylland kan også se frem til længerevarende regnskyl. Her skulle regnen først melde sin ankomst omkring klokken 21 mandag aften og fortsætte frem til tirsdag klokken 23.