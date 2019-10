Nyt drama: Dommer udskyder Britta-sagen

Det er ikke mange ord, offentligheden har hørt fra den svindelmistænkte Britta Nielsen, siden hun blev anholdt 5. november 2018.

I dag i retten skulle hun have åbnet op for for baggrunden for svindlen, men det er nu udsat til 5. november. Dermed kommer Britta Nielsen først med en forklaring på årsdagen for hendes anholdelse i Sydafrika.

Anklagemyndighedens manglende redegørelse om udleveringsforløbet af Britta Nielsen fra Sydafrika til Danmark har således sat en kæp i hjulet for retssagen. Dommer Vivi Sønderskov Møller oplyser, at det ikke giver nogen mening at afhøre Britta Nielsen, før redegørelsen om - hvorfor Brittas forsvarsadvokat ikke har fået udleveret alle dokumenter i sagen - foreligger.

Derfor er næste retsmøde udsat til 5. november.

Nima Nabipour har forklaret, at der er i alt 24 punkter, som han ønsker at få redegjort for af anklagemyndigheden.

Det var en tydelig irriteret anklager Kia Reumert, der forlod retslokalet lang tid efter alle andre. Hun fik vrisset, at det var 'irriterende at man ikke kunne komme i gang med sagen.' Da Ekstra Bladet spurgte om en kommentar, havde hun dog ikke lyst til at tale. Det eneste hun ville fortælle var, at de lige nu arbejder på at få svaret på 24 punkter, som Nima Nabipour har krævet.

Opdateres