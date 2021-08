Nyt fly med evakuerede fra Afghanistan er landet i København

Endnu et fly med evakuerede fra Afghanistan er fredag kort før klokken 09.00 landet i Københavns Lufthavn.

Det bekræftes af Udenrigsministeriet.

SAS-flyet har bragt de evakuerede fra Pakistans hovedstad, Islamabad, til Dubai og herfra videre til København.

Antallet af evakuerede og nationalitet ønsker Udenrigsministeriet på nuværende tidspunkt ikke at oplyse.

Men ifølge DR er der tale om 140-150 personer, primært afghanere og deres familier.

Torsdag ankom to evakueringsfly til Danmark.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) oplyste torsdag på Twitter, at '320 tolke og lokale medarbejdere med videre' var blevet evakueret ud af Afghanistans hovedstad, Kabul.

I første omgang foregår evakueringen med militærfly fra Kabul til nabolandet Pakistan.

Herfra flyves de evakuerede videre til Danmark.

De personer, der torsdag morgen ankom til Danmark, var ifølge Udenrigsministeriet primært lokalt ansatte afghanere, der har arbejdet for den danske ambassade.

De er blevet indkvarteret i Center Sandholm i Nordsjælland, hvor Røde Kors står klar med psykologbistand og anden hjælp.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyste torsdag, at de evakuerede skal opholde sig i centeret fire-fem dage i coronakarantæne.

En politisk aftale sikrer, at de evakuerede afghanere har lovligt ophold i Danmark i to år.

Det første fly med evakuerede landede onsdag morgen i Københavns Lufthavn. Passagererne talte 14 nordmænd og en person med lovligt ophold i Danmark.

Med flyet fredag morgen er fire evakueringsfly indtil videre kommet til Danmark.

Evakueringsoperationen har været i gang i løbet af ugen, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban søndag tog magten i Afghanistan.

Magtovertagelsen skete hurtigere end forventet.

Søndag meddelte Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, at han var flygtet fra landet for at undgå blodudgydelser.