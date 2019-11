Nyt fodgængerfelt skal forhindre trafikuheld

Kreative studerende i Thailand har måske skabt løsningen til at reducere antallet af trafikulykker ved fodgængerovergange.

Her har man uden for Wat Bueng Thong Lang skole i udkanten af Bangkok malet zebrastriberne på fodgængerfeltet, så de fremstår hævet over jorden. Det skulle få flere bilister til at stoppe op og tænke sig om en ekstra gang.

Når fodgængere går over vejen, ligner det således, at de går på planker over jorden.

Fodgængerfeltet, som du kan se blive skabt i videoen over artiklen, er det sjette af sin slags.

Ifølge de thailandske myndigheder har der de seneste fire år været 10.672 ulykker med fodgængere i Thailand. Mere end 900 døde i disse ulykker.

Den kreative gruppe studerende har mindst tre projekter, der skal færdiggøres i løbet af det næste halve år, før Thailands regering skal vurdere dem og se på, hvorvidt projekterne skal have yderligere finansiel støtte.