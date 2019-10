Nyt forslag: Advarsler mod rygning på selve cigaretten

I nær fremtid kan det måske blive aktuelt med advarsler mod rygning, der bliver printet direkte på de enkelte cigaretter. En stor undersøgelse på James Cook University i Australien peger nemlig på, at disse små advarsler er meget mere effektive med henblik på rygestop end de meget prangende uhyggelige advarsler på ydersiden af cigaretpakkerne, som de australske borgere har haft i mange år.

Det kan for eksempel være en skræmmende advarsel samt et billede af et par kulsorte lunger, mens de små beskeder på selve cigaretterne er mere hverdagsagtige. Her kan den printede tekst på hver enkelt cigaret have enkle budskaber som for eksempel 'rygning farver dine fingre', rygning giver dårlig ånde' eller 'rygning gør dine tænder gule'.

Det skriver flere medier heriblandt The Guardian og 7 News.

Og her kan du også se pressemeddelelsen omkring undersøgelsen på James Cook Universitetets hjemmeside.

Her siger teksterne: Du har ikke brug for mig mere - start din rygestop plan i dag. (Foto: James Cook Universitetet)

Forskeren Aaron Drovandi fra James Cook Universitetet i Queensland i Australien har brugt mere end 2000 rygere og ikkerygere i sin undersøgelse, hvor han forsøgte at undersøge effektiviteten af de nuværende skræmmende advarsler i forhold til det nye forslag med mere enkle budskaber på hver enkelt cigaret.

Undersøgelsen pegede på, at de fleste rygere er blevet mindre følsomme og påvirkelige med henblik på de skræmmende billeder, der blev introduceret på cigaretpakkerne i Australien i år 2010. Selv om visse rygere stadig finder dem afskrækkende, udtrykte de fleste rygere i undersøgelsen, at de havde en lav afskrækkelseseffekt.

'Det skyldes de mange gentagelser af de samme billeder. Hvis man ser på et frygtelig billede, vil det normalt have en effekt. Men når man har set det samme billede mange gange, mister billedet sin effekt, forklarer Aaron Drovandi til Guardian Australia.

Her ses et eksempel på et skrækbillede af en sort lunge på forsiden af en cigaretpakke i Australien. Således har det fungeret siden 2010. Foto: James Cook University

Det nye forslag med de små hverdagsagtige tekster på selve cigaretterne om cigaretternes pris, eller om, hvad man kan købe i stedet for cigaretter, at rygning skaber afhængighed, hvor mange minutter man mister i livet og så videre, blev modtaget meget mere positivt af forsøgsgruppen. De havde faktisk dobbelt så stor effekt i forhold til de kendte skræmme-billeder.

Her fortæller teksterne, at cigaretter indeholder afhængighedsskabende kemikalier. Foto: James Cook University

Måske også i Danmark

Ekstra Bladet har kontaktet Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse. Han ser med stor interesse på forskningsresultatet fra Australien:

- Det er et interessant forslag. Jeg har ikke hørt om det før. Og jeg er enig i, at folk bliver immune overfor at se de samme advarsler mod rygning igen og igen. Det er vigtigt, at man hele tiden fornyer advarslerne. Og her er det en markant fornyelse med advarsler på selve cigaretterne, fortæller Niels Them Kjær og tilføjer:

- På anden side begynder tobaksfirmaerne også at gøre cigaretterne mere smarte, så de i stedet for at være ensfarvede, får flotte mønstre på selve cigaretterne. Så det er lidt kattens leg med musen.

Niels Them Kjær vil på ingen måde udelukke, at man i fremtiden også vil kunne se den slags advarsler på selve cigaretterne i Danmark.