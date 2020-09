Nyt forslag: Kan koste bilejere 79.400 kroner

Det kan blive særdeles dyrt at være ejer af en benzinbil i fremtiden

Bilejerne kan blive straffet i forskelligt omfang, hvis de vælger at beholde deres benzin- eller dieseldrevne bil frem til 2030.

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler har i dag præsenteret en række modeller til en ændring af den danske bilpark fra konventionelle biler til grønne biler.

1. model: 500.000 grønne biler

Første model er at få en halv million nul- og lavemissionsbiler på gaden. Det er den model, som vil give færrest nye grønne biler på gaden. Til gengæld er det ifølge kommissionen den model, der giver mest i statskassen.

Modellen går ud på, at registreringsafgiften omlægges, og at der indføres et tillæg til registreringsafgiften på 250 kroner pr. gram CO2 pr. km.

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Samtidig indføres et årligt tilskud til de grønne biler på 2500 kroner svarende til en negativ ejerafgift. Desuden indføres et bundfradrag på alle biler dog et højere på grønne biler.

Dertil kommer en vejafgift, der afvejes af drivmiddel, ligesom der skal indføres en afgift på den lovpligtige ansvarsforsikring.

For ejere af konventionelle biler vil modellen koste 400 kroner ekstra årligt.

2. model: 600.000 grønne biler

Her er modellen udarbejdet på samme måde som den første. Dog skal der gives større lempelser på afgiften på grønne biler.

For ejere af konventionelle biler vil modellen koste 400 kroner ekstra årligt.

3. model: 750.000 grønne biler

Her er forslaget, at afgiften på grønne biler sænkes, og at afgifterne til konventionelle biler hæves.

Det betyder blandt andet, at brændstofpriserne stiger en kroner pr. liter. Desuden er oplægget, at prisen hæves betragteligt for udledning af CO2 pr. km.

Modellen indebærer ligesom de to andre, at der gives et årligt tilskud på 2500 kroner til grønne biler. Det samme gælder vejafgifter.

Denne model vil koste ejerne af konventionelle biler 2300 ekstra årligt.

4. model: 1.000.000 grønne biler

Denne model er den, som skal give flest grønne biler, men det er også den, som bliver dyrest for samfundet. Blandt andet fordi ejerne af konventionelle biler bliver straffet hårdt.

Heri indføres et tillæg til registreringsafgiften på 600 kr. pr. gram CO2 pr. km op til 125 gram. Derudover er det 1200 kroner pr. gram.

Også her skal det blive dyrere at tanke benzin eller diesel. En krone ekstra pr. liter.

Konkret vil modellen betyde en ekstra omkostning årligt på 5300 kroner. Det svarer til 79.400 kroner, hvis man har en konventionel bil frem til 2030.