Nyt fra DMI: Her vender sommeren tilbage igen

Hvis du savner varme dage på stranden og lune sommeraftener, så kan du godt begynde at glæde dig. Ifølge DMI er der håb i sigte.

Sommeren er tilbage, og den er kommet for at blive. I hvert fald fra weekenden og næste uge med.

- Efter den tropiske storm Johanne skabte ravage i sommerglæden og gav os en kold tyrker fra soltimerne, er vi igen på vej tilbage til højtryk. Det betyder, at vi de næste par uger kan få mange dage, hvor temperaturen kommer op på de 22-23 grader, siger meteorolog hos DMI Steen Hermansen og fortsætter:

- Vi kan forvente dage, hvor stranden kan være yderst fristende - og det er jo skønt, når vi rent faktisk snart tæller starten af september.

Skiftende vejr

Selvom man hurtigt kan drømme om sol, strand og is, er det stadig vigtigt at holde hovedet koldt. For ligesom at stormen Johanne kom ud af det blå, kan vi igen risikere at se lignende, ustadige vejrforhold.

- Selvom gensynet med sommeren er glædeligt, må vi alligevel huske på, at vi bevæger os ind i efterårsmånederne. Det kan give flere skyer, tåge og køligere vejr i aftentimerne og endda måske regn og byger. Det betyder også, at vi nok ikke skal sætte næsen op efter mere end maksimalt et par ugers sommer i denne omgang, siger meteorologen Steen Hermansen og fortsætter:

- Men der er ingen grund til at tage armene ned. Alt tyder på, at der stadig er nogle kræfter tilbage i vores sommervejr, siger Steen Hermansen.