Nyt fra Skattestyrelsen: Fradrag stiger

Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2022 stiger. Det sker som følge af stigende benzinpriser, oplyser Skattestyrelsen

Der er gode nyheder til omkring 1,2 mio. danskere, der hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen. Det gælder også erhvervsmæssig kørsel i egen bil, hvor der ligeledes vil være en stigning i satserne.

Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

For kørselsfradraget vil satsen for kørsel på mellem 25 og 120 kilometer stige fra 1,90 kroner pr. kilometer til 1,98 kroner.

Derudover stiger satsen for kørsel på over 120 kilometer fra 0,95 kroner pr. kilometer til 0,99 kroner.

Befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil vil også stige, så satsen for de første 20.000 kilometer stiger fra 3,44 kroner per kilometer til 3,51 kroner.

Ved kørsel over 120 kilometer stiger satsen fra 1,90 kroner pr. kilometer til 1,98 kroner. Ifølge lovgivningen bliver satserne altid beregnet ved kørsel i bil uanset om man bruger offentlig transport eller kører i bil eller andet.

Stigende benzinpriser

Formanden for Skatterådet, Jane Bolander, fortæller, at det øgede fradrag er et resultat af de stigende benzinpriser.

- Selvom bilerne fortsat kører længere på en liter benzin, hvilket giver flere kilometer at fordele de samlede udgifter på, påvirker den højere benzinpris satsen i en opadgående retning.

- Derudover forventes udgifterne til vedligehold af bilerne også at stige. De forhold påvirker også satsen yderligere i en opadgående retning, siger Jane Bolander og henviser til bl.a. udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk og supplerende rustbehandling, siger hun.

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger, fremgår det i pressemeddelelsen.