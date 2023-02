Nyt gådefuldt megaprojekt: 100.000 flået ud

Nordkorea har flået 100.000 unge væk fra deres arbejde og studie for at hjælpe med at bygge et nyt kæmpe projekt i Pyongyang. Ifølge statsmediet KCNA foregår alt frivilligt

Det er brutalt at leve i en diktaturstat.

Det har 100.000 unge mennesker måttet sande, efter de er blevet flået ud af deres hverdag for at tjene landets diktator, Kim Jong-un, og Koreas Arbejderparti.

Det skriver NK News på baggrund af oplysninger fra den nordkoreanske propagandamaskine Korea Central News Agency.

I statsmediet fremgår det, hvordan 100.00 'helt frivilligt' har meldt sig til at deltage i opførslen af et megaprojekt i hovedstaden Pyongyang.

Skal formes

Det sker på baggrund af Kim Jong-uns ordre fra december, hvor han gjorde det klart, at det helt store projekt for landet i 2023 var at bygge 3700 nye huse lidt uden for byen samt 10.000 nye hjem i skyskraber-kvarteret Hwasong i den nordlige del af byen.

Samtidig forklarede diktatoren i slutningen af 2022, hvordan unge mennesker skal igennem prøvelser på byggepladser som disse for at blive uselviske og loyale mennesker over for Koreas Arbejderparti.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, leder fortsat landet med hård hånd. Foto: Kcna/Reuters

Det er fortsat uklart, hvor byggeriet af de 3700 nye hjem skal finde sted, men ifølge KCNA er opbakningen gigantisk fra de unge mennesker.

'Mange unge mennesker har meldt sig frivilligt til at arbejde på byggepladsen, og de er dedikerede til at tilbagebetale partiets store tillid med deres ungdommelige hjerter', lyder det fra propaganda-centralen.

Nye våben

Meldingen kommer blot en uge efter, at Nordkorea for alvor spillede med musklerne i forbindelse med et jubilæumsoptog

Der blev fremvist langtrækkende missiler og angiveligt også atomkapable af slagsen, da Nordkoreas soldater onsdag travede gennem landets hovedstad, Pyongyang, til et jubilæumsoptog for militærets 75-års-fødselsdag.

Inden bekræftelsen fra statsmedierne havde satellitbilleder fra selskabet Maxar Technologies dog allerede givet en lille forsmag på, hvad der blev fremvist til optoget.

- Efter det, der tilsyneladende var et par Hwasong 17-ICBM-systemer, var der fire uidentificerede, men tilsyneladende lige så store pakkesystemer, skriver Joseph Dempsey, forsvarsforsker ved tænketanken Det Internationale Institut for Strategiske Studier, på Twitter.

Billederne viser blandt andet, hvordan det nordkoreanske publikum ser til, mens militærkøretøjer krydser Pyongyangs Kim Il-sungs Plads.

Køretøjerne var blandt andet monteret med missilsystemer. Analytikere fik blandt andet øje på Hwasong 17-missilsystemet, som er landets største af slagsen.

Desuden pegede analytikerne på det, som kan være langtrækkende missiler, såkaldte ICBM-missiler, som bruger fastbrændsel i stedet for flydende brændstof.