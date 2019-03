Nyt gennembrud: Forskere tættere på hiv-kur

En hiv-patient fra London, England, er tilsyneladende blev fri for hiv efter en stamcelletransplantation, skriver Reuters.

Knap tre år efter manden modtog en stamcelletransplantation fra en donor med en sjælden genetisk mutation, der afviser hiv, er der ingen spor efter mandens tidligere infektion, oplyser læger.

- Der er ingen virus, vi kan måle. Vi kan ingen spore, siger professor Ravindra Gupta, der står i spidsen for forskerne, som behandler manden.

Ifølge Gupta er sagen bevis for, at forskere en dag vil være i stand til at udrydde den frygtede sygdom.

Den mandlige patient, der ikke er identificeret, kaldes 'London-patienten'. Den første person, der blev konstateret fri for hiv via en stamcelletransplantation, blev kaldt for 'Berlin-patienten', fordi han modtog behandling i den tyske hovedstad.

Berlin-patienten, Timothy Brown, blev behandlet i 2007 og er stadig fri for hiv i dag.

Forløbet omkring behandlingen af 'London-patienten' er beskrevet i tidsskriftet Nature og vil blive præsenteret på en konference i Seattle, USA.

På verdensplan er cirka 37 millioner mennesker smittet med hiv, og aids-epidemien har kostet omkring 35 millioner menneskeliv siden 1980'erne.