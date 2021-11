Nyt håb for afvist Michelin-kok

Det er på et hængende hår, at Michelin-kok Sherwin Mariano nu får lov til at blive i Danmark - i hvert fald for en stund.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, skulle han have forladt Danmark på mandag, fordi myndighederne vurderer, at han er for kvalificeret til sit arbejde som chefkok på restaurant Zahida.

Men få dage før afrejse har Udlændingenævnet nu besluttet at suspendere Sherwin Marianos udrejsefrist og derved givet ham tilladelse til at ansøge om arbejdstilladelse på ny, mens han er i Danmark, fremgår det af sagens dokumenter.

Derfor er det en meget lettet medejer af Zahida, som Ekstra Bladet taler med fredag.

- Det var lige det, vi håbede på. Vi er super glade for, at Sherwin må blive, og at han kan sende en ny ansøgning om arbejdstilladelse, siger Shane Affridi og fortsætter:

- Vi er så taknemmelige. Ærlig talt, så tror vi kun, at det her er sket, fordi Ekstra Bladet er gået ind i sagen. Før det skete der ingenting.

Udlændingenævnet er fortsat i gang med at behandle restaurantens klage over SIRI's (Styrelsen for International Rekruttering og Integration, red.) afgørelse om at afvise Sherwin, fordi han er for dygtig, og den sag er derfor endnu ikke afgjort.

Men nævnets suspension giver altså Sherwin mulighed for at ansøge om arbejdstilladelse på ny under en anden ordning end den, restauranten hidtil har søgt under.

- Der er ingen garanti for, at han får lov, men vi håber. Vi har fået afslag to gange, så nu håber vi, at tredje gang er lykkens gang. Vi kan ikke se andre måder, siger Shane Affridi.

Restaurantejerne Shane (tv.) og Bobby (th.) sammen med chefkok Sherwin (i midten). Foto: Henning Hjorth

Et nåleøje

Hidtil har restauranten søgt om arbejdstilladelse til Sherwin under ordningen 'Særlige individuelle kvalifikationer', fordi Sherwin har udmærket sig ved at have arbejdet som kok i flere år på den danske Michelin-restaurant Kiin Kiin samt femstjernede hoteller i hele verden.

Men Sherwin blev afvist, fordi jobbet som chefkok på Zahida ifølge SIRI ikke kræver de særlige individuelle kvalifikationer, han besidder. Han er med andre ord for dygtig.

Derfor vil restaurant Zahida nu forsøge sig med en ansøgning under den såkaldte beløbsordning, hvor det er et krav, at man skal give sin kok en løn på 37.100 kroner om måneden.

Et beløb, der er højere end gennemsnittet på 32.241 kroner for køkkenchefer i Danmark ifølge portalen Lønstatistik.dk, men som Zahida er klar til at betale for at få lov til at beholde Sherwin.

Men også denne ordning er et nåleøje at komme igennem. SIRI vurderer nemlig i langt de fleste tilfælde den løn, der altså er et krav for at søge, til at være alt for høj og dermed urealistisk for en kok.

Derfor afviser de ofte sagerne med den begrundelse, at de ikke tror på, at kokkene rent faktisk får den løn, hvilket har mødt hård kritik fra blandt andet Horesta.

Tal fra SIRI, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, viser også, at 96 procent af alle førstegangsansøgere bliver afvist. Således er der indtil videre kun ni kokke, der har fået tilladelse gennem beløbsordningen i 2021, mens 211 er blevet afvist.

Alligevel ser de på restaurant Zahida det som deres eneste chance at 'lægge et lod mere' i posen i forhold til den klagesag, de allerede har kørende.

- Og så håber vi, at lovgivningen snart bliver lavet om, siger Shane Affridi.

Står du og din arbejdsplads i en lignende situation? Kontakt journalisterne her.