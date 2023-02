Nyt i PostNord-sag: Brev-tyv stod bag

PostNord leverede ikke ligefrem til døren, da en bunke breve havnede i skoven i stedet for borgernes postkasser.

Borgere i området omkring Strøby og Strøby Egede har berettet om manglende brevleveringer i flere måneder, herunder vigtige forsendelser som inkasso-breve, dokumenter om familiesammenføring og nye betalingskort.

PostNord har tidligere forklaret, at de 89 uåbnede breve. der blev fundet i en skov ved Lundby, 'tilsyneladende' blev tabt af et postbud.

Men nu kommer PostNord altså ifølge TV 2 Øst, der har dækket sagen indgående, med en ny forklaring, efter transportministeren er gået ind i sagen.

Brev-tyv på spil

Transportordfører i Dansk Folkeparti Nick Zimmermann har i et paragraf 20-spørgsmål spurgt transportminister Thomas Danielsen (V), hvordan det kan lade sig gøre, at næsten 100 breve pludselig forsvinder og dukker op midt i en skov.

Annonce:

Ifølge PostNord skyldes det sandsynligvis tyveri, lyder forklaringen til ministeren nu.

'De medarbejdere, der har omdelt post på den pågældende rute i den pågældende periode har været til samtale for at afdække om de kunne kaste lys over sagen. Af samtalerne er det fremgået, at der sandsynligvis er tale om et tyveri fra omdelingsbilen, mens den pågældende omdeler har været inde og aflevere post til en nærliggende postbutik.'

'Vi formoder, at tyven har stjålet de pågældende forsendelser gennem fordøren, og er kørt de cirka 5 km væk og ind i skoven, hvor tyven efterfølgende har smidt forsendelserne i skovbunden.', lyder forklaringen fra PostNord, fremgår det af svaret til transportordføreren.

Køber den ikke

PostNord understreger herudover, at medarbejderen har fået en 'alvorlig påtale' for ikke at have låst omdelingsbilen.

Men forklaringen om, at en tyv skulle have hapset brevene, kørt 5 kilometer væk og smidt dem i skoven, tror Nick Zimmermann ikke på.

- Det lyder som en mærkelig historie. Den forklaring giver jeg ikke meget for, siger han, siger han til TV 2 Øst.

Læs også: PostNord-kaos fortsætter