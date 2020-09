Nyt IKEA-koncept er lige på trapperne

Møbelgiganten IKEA lancerer snart sit nye koncept i Danmark. Det skal være et skridt på vejen til at blive en klimapositiv virksomhed i 2030

Snart bliver det muligt for erhvervskunder i Danmark at lease møbler.

Det fortæller IKEA’s kommunikationschef i Danmark, Christian Mouroux Pedersen.

Virksomheden åbnede op for konceptet tilbage i foråret, men nu er det altså lige på trapperne. Det forventes at blive lanceret inden udgangen af 2020.

Løber i en testperiode

Konceptet er en service, hvor forbrugeren har mulighed for at lease møbler fra IKEA og returnere det, når man ikke længere vil have det.

- Så er det planen, at vi enten genbruger materialerne til nye produkter eller sætter det i stand og leaser det til en ny virksomhed eller sælger det videre til en billigere pris, fortæller Christian Mouroux Pedersen.

- Det bygger på en tanke om, at man ikke altid behøver købe nye møbler, men i stedet kan leje dem. Det handler om at skabe en cirkulær virksomhed.

Muligheden for at lease møblerne kommer til at køre i en testperiode, hvorefter man vil tage stilling til, om det skal føres videre.

Den danske filial af møbelkæden er stadig ved at lægge sidste hånd på konceptet.

- Bæredygtighed er jo et ufatteligt vigtigt emne for os, og vi kigger hele tiden på nye muligheder for at gøre virksomheden mere bæredygtig, siger Christian Mouroux Pedersen.

Første genbrugsbutik åbner i Sverige

Også i hjemlandet Sverige laver IKEA nye, bæredygtige koncepter.

Til efteråret åbner IKEA nemlig sin første genbrugsbutik, der skal sælge kædes egne, brugte møbler.

- Vi kigger selvfølgelig på genbrugsbutikken i Sverige. Vi kan ikke afvise, at man kan lave noget lignende i Danmark på et tidspunkt, siger kommunikationschefen.

Ifølge virksomhedens egen prognose vil efterspørgslen på brugte møbler stige - det sekundære marked for møbler forventes at stige fire gange så meget som det primære marked inden 2027, fortæller Jonas Carlehed, der er chef for bæredygtighed i IKEA i Sverige til Aftonbladet.

