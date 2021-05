Nyt kæmpe gennembrud kan være på vej

Astra Zeneca og Johnson & Johnsons vacciner har skabt stor polemik i Danmark og flere andre steder i Europa.

Risikoen for at få en blodprop har fået de danske myndigheder til at droppe vaccinerne, og det har forsinket processen med at få alle vaccineret i adskillige uger.

Men nu er der måske et stort gennembrud på vej. Det oplyser en række tyskere forskere i et nyt studie, der dog er i den tidligere fase.

Studiet er publiceret hos Research Sqaure og her påstår de tyske forskere, at de har formlen til at forbedre de to skrottede covid 19-vacciner.

Hundredtusindvis af danskere har allerede blevet vaccineret. Nu kan en række tyskere forskere måske hjælpe med at få de skrottede vacciner tilbage i kampen. Foto: Ritzau Scanpix

Kan gøre dem bedre

Ifølge Rolf Marschalek, der er professor på Goethe-universitetet i Frankfurf ligger nøglen i den adenovirus, der leverer de spikeproteiner, som vaccinen er bygget op på.

Og så bliver det teknisk.

'Adenovirussens livscyklus inkluderer en infektion af cellerne (når du bliver vaccineret red.). Og det er præcis her problemet opstår. Det virale stykke DNA er ikke optimeret til at gå ind i cellekernen', skriver forskerne.

Og når det sker inde i kroppen, så spalter eller deles dele af spikeproteinet inde i cellekernen. De bliver så til mutante proteinstykker, der flyder ud i kroppen og meget sjældent kan udløse blodpropper, mener forskerne.

Og det er den proces, som tyskerne nu mener, at de kan afhjælpe.

Forskerne har ifølge dem selv allerede været i dialog med Johnson & Johnson, mens de endnu ikke har talt med Astra Zeneca.

- Men hvis vi gør, så kan vi sige til dem, at vi kan lave en bedre vacciner, lyder det.

Det skal dog understreges, at studiet fortsat er i den indledende fase, og der er lang vej endnu.