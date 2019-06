Nyt koncept skal hjælpe dyreejere over nettet

Det bliver nu muligt at få dyr undersøgt, uden at man tager ned til den lokale dyreklinik.

Det kan man, efter den svenske virksomhed FirstVet åbnede i Danmark i tirsdags.

Tanken bag virksomheden er, at man som dyreejer får en bedre konsultation, når man kan se dyret. Det mener David Prien, der er både stifter og direktør hos FirsVet.

- Vi oplever, at man får en meget bedre konsultation, hvis man kan se dyret. Der er nogle ting, man opdager, som man ikke ville have set, hvis konsultationen var foregået over en telefon, fortæller han.

- Derudover kan vi, hvis der er noget galt med dyret, også give en bedre overlevering til den dyrlæge, der i så fald ville skulle kigge på dyret.

- Hvorfor skal man så ikke bare tage til en almindelig fysisk konsultation til at starte med?

- Af tre grunde. Du kan komme i kontakt med en dyrlæge, uanset hvor du er. Derudover mener vi også, at det er bedre for dyrets komfort, hvis det er derhjemme. Og til sidst mener vi, at vores pris er billigere.

Det koster mellem 290 og 450 kroner at få en konsultation hos FirstVet - medmindre man har forsikring hos Agria Dyreforsikring, If eller Tryg, for så er det nemlig gratis.

Det lyder godt, men ...

Det lyder det som et smart koncept, at man kan få sin hund, kat, guldfisk eller ko undersøgt af en dyrlæge, uanset hvor man befinder sig.

Det mener formanden for Faggruppe Familiedyr, Hanne Knud Palshof. Foreningen, der hører under Den Danske Dyrlægeforening, er som udgangspunkt positivt stemt over for konceptet.

- Det er smart, at vi får det her filter, så vi i klinikkerne kan tage os af de 'vigtige' opgaver, som ikke kan løses med en kort samtale, fortæller hun.

Men på trods af det gode koncept har hun også nogle bekymringer.

- Det første spørgsmål, der rejser sig, er, hvem der har ansvaret. Der har vi brug for noget lovgivning, der kan fastsætte, hvem der har ansvaret, hvis der er noget, der går galt, oplyser formanden.

- Derudover skal der være en måde, hvorpå vi kan sikre os, at det er uddannet og kvalificeret personale, der står for konsultationerne hos FirstVet.

Dette mener Direktøren for FirstVet dog ikke er et problem.

- Vi er selvfølgelig forsikret, hvis der er noget, der går galt, og så er det os, der skal stå for det. De forsikringer skriver vi i alle de lande, som vi er i. Med hensyn til personalet ansætter vi dyrlæger, der allerede er praktiserende i det pågældende land. Når vi skal ansætte dyrlægerne, har vi en seks-trins test for at sikre os, at det er nogle ordentlige læger, vi får, fortæller han og understreger, at de læger, de allerede har, typisk kører en 'almindelig klinik' ved siden af også.

Prioriterer egne forsikringsselskaber

En anden bekymring hos Hanne Knud Palshof ligger i FirsVets samarbejde med forsikringsselskaber.

- Man kan jo frygte, at efter en online-konsultation bliver der kun henvist til dyrlægeklinikker, der har et af de forsikringsselskaber, som de har lavet en aftale med, fortæller formanden for Faggruppe Familiedyr.

Dette tager direktøren dog stor afstand fra.

- Det vil vi overhovedet ikke. Vi er et uafhængigt firma, der ikke vil give vores kunder en dårligere behandling for at glæde et forsikringsselskab, vi har en aftale med. Når vi henviser til en fysisk dyreklinik, så gør vi det i samarbejde med kunden ud fra de data, vi har, og hvor de fysisk opholder sig, fortæller David Prien.

I øjeblikket har FirstVet omkring ti danske dyrlæger tilknyttet virksomheden.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få svar fra de politiske ordførere, men det har ikke være muligt på nuværende tidspunkt.