Nyt krav: Lastbilers CO2-udledning skal skæres 30 procent

Lastbilerne på de europæiske veje udleder for mange drivhusgasser, og det skal der gøres noget ved.

Det mener EU-Kommissionen og medlemslandene, der er blevet enige om flere klimavenlige lastbiler.

I en aftale, der blev indgået tirsdag, har parterne givet hånd på, at nye lastbiler skal udlede 30 procent mindre CO2 i 2030 i forhold til 2019.

Idéen er, at kravene skal bidrage til at nedbringe udledningerne af CO2 i hele Europa og sætte skub i udviklingen af klimavenlige køretøjer.

EU's klima- og energikommissær, Miguel Arias Cañet, kalder aftalen for "ambitiøs og balanceret".

- De nye mål vil hjælpe med at håndtere udledningen, lige som det betyder besparelser på brændstoffer til transportvirksomheder samt renere luft for alle europæere, siger han i en pressemeddelelse.

- For industrien i EU er det her en mulighed for at omfavne innovationen mod nulemission og styrke dens globale plads i førertråden, hvad angår grønne køretøjer, tilføjer han.

Næste skridt er nu, at aftalen formelt skal godkendes i Europa-Parlamentet og af de enkelte medlemslande. Det ventes at ske i de kommende måneder.

Efter planen skal aftalen i 2022 evalueres.

Fra dansk side er energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) tilfreds med aftalen.

- Jeg er glad for, at vi nu endeligt kan afslutte forhandlingerne med et resultat, der tager endnu et skridt i den svære udfordring med at reducere de stigende emissioner i transportsektoren.

- Danmark har presset på for at få en så ambitiøs aftale som muligt, og vi vil forsøge at styrke målet yderligere, når det skal evalueres i 2022, siger han i en pressemeddelelse.