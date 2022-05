Nyt lån åbner: - En gylden mulighed

For alle, der har optaget et fastforrentet lån til en lav rente, er der nu åbnet en gylden mulighed. Det siger cheføkonom i Nordea, Helge J. Pedersen

For første gang i 10 år.

Efter længere tid med rentestigninger åbner Danske Bank nu op for de såkaldte 4-procents lån for første gang siden 2012.

- Alle, der har optaget et fastforrentet lån til en lav rente mellem 1 til 2 procent får en gylden mulighed for at konvertere deres lån. Det siger cheføkonom i Nordea, Helge J. Pedersen, til Ekstra Bladet.

- Hvis de tager et lån med den nye høje rente, som er mindre i størrelse, så sker der det, at de kan skære en stor luns af deres retsgæld på deres lån. Dvs. de optager et nyt lån, hvor hovedstolen er lavere. Så sidder de til en højere rente, men har mindre gæld i deres bolig, tilføjer Helge.

Det er dog ikke alle, som kan glædes over det nye lån. Det gælder blandt andet personer, der har optaget variable forrentede lån og personer, der skal til at indtage boligmarkedet.

- Dem, der har variable forrentede lån, har desværre ikke samme mulighed for at konvertere op og ned i deres lån.

- Samtidig bliver det dyrere at finansiere sin bolig for nye købere på boligmarkedet.

Ifølge Helge gør det nye lån, at det danske boligmarked er mere stabilt overfor store ændringer, hvorimod man i andre lande oftere ser en variabel finansiering af boliglån. Det betyder, at der er større risiko for, at man kommer ud i perioder med større tab.

Som sagt kommer 4-procents lånet efter en periode med en stigning i renten, og Helge mener, at det er naturligt, at vi nu ser den nye lånetype for første gang i 10 år.