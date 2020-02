Nyt Lalandia godkendt

Byrådet i Ringkjøbing Skjern Kommune har tirsdag givet grønt lys til et nyt Lalandia i Søndervig

Lalandia åbner et badeland i Ringkjøbing Skjern Kommune. Det står klart, efter byrådet tirsdag har godkendt lokalplanen for projektet.

Det skriver Finans.

Godkendelsen var den sidste af en række nødvendige, for at projektet kan blive en realitet. Parken Sport & Entertainment forventer, at det ny Lalandia kan åbne i Søndervig i 2022.

'Det estimeres, at projektet, herunder som følge af salg af feriehuse, vil have en positiv effekt på resultatet før skat i Parken Sport & Entertainment-koncernen på cirka 10 mio. kr. i 2020 og cirka 100 mio. kr. i 2021', skriver selskabet.

400 millioner

Selskabet skriver ydermere, at de investerer omkring 400 millioner kroner i projektet og håber på, at driftsresultatet i 2023 vil ligge på 30-40 millioner kroner om året.

Udover de 400 millioner kroner, vil der også blive investeret i feriehuse, der dog skal sælges inden opførslen af feriecentret.

Parken Sport & Entertainment ejer 75 procent af selskabet Lalandia Søndervig, som kommer til at stå for det nye badeland.

Køb et feriehus

De resterende 25 procent af selskabet af ejes af Keld Hansen - eller som det er beskrevet på Lalandias egen hjemmeside, bliver det ny Lalandia opført med 'familien Hansen'.

Man kan også allerede nu købe de kommende ferieboliger, hvor tre fjerdedele allerede skulle være solgt fra, lyder det lokkende fra selskabet.

Vandlandet kommer til at have en såkaldt aquadome, hvor vandet er 28 grader og luften er 30 grader. Derudover kommer der et Monky Tonky Land, som man kender fra andre dele af det populære badeland.

Ifølge Lalandia kommer der også 'spændende nyheder', som vil være unikke for netop Lalandia i Søndervig.