Nyt McDonald's-koncept: Den første i Danmark

En af burgerkædens restauranter i Aarhus har lukket for siddende gæster, efter at de i coronaperioden har fundet ud af, at de kan sælge mindst lige så meget kun med drive-in og take away

Velkommen til fremtiden. Sådan kunne McDonald´s-restauranten på Grenåvej i det nordlige Aarhus også relancere sig selv, efter at den verdensberømte, amerikanske burgerkæde har givet sin danske franchise-tager, Jackie Høst, grønt lys til som de første i Danmark og Norden at åbne uden at kunne huse siddende gæster og udelukkende med salg af drive-in, take away og udbringning.

- Vi har fundet ud af i løbet af - og med - coronaperiodens restriktioner og begrænsninger, at det faktisk er muligt at drive en god forretning uden at have siddende gæster. Hvis vores produktionsapparat og set up ellers er gearet til at møde kunderne udelukkende med tilbud om drive-in, take away og udbringning, så har vi kunnet se, at vi kan sælge lige så meget eller endda mere, end da vi også havde siddende gæster, siger Jackie Høst til Ekstra Bladet.

Franchisetager af McDonald´s-restauranten på Grenåvej i Aarhus, Jackie Høst, opdagede et nyt potentiale for den populære burgerkæde under coronapandemiens første nedlukning i foråret 2020, og nu er han i gang med at forløse potentialet med det nye koncept i det nordlige Aarhus. Foto: PR foto

Han er franchisetager på fem af de i alt syv McDonald´s-restauranter i landets næststørste by, og det var med hans egne ord 'nød, der lærte nøgen kvinde at spinde'.

- Vi har i en del år ledt forgæves efter en anden beliggenhed i samme område for restauranten på Grenåvej. Med coronaens op- og nedlukninger fandt vi imidlertid ud af, at vi kan øge omsætningen selv uden siddende gæster, hvis vi blev hurtigere til at betjene kunderne i drive thru, fortæller Jackie Høst, der overtog den snart 25 år gamle McDonald´s på Grenåvej i 2012 som den første af de i alt fem restauranter, han nu er franchisetager af.

Kun to uger om at vise det

Der gik kun et par uger efter den første store coronanedlukning 11. marts 2020, før end salgstallene viste, at der var potentiale i at udvikle og fokusere på drive thru.

- Vi vidste, at hvis vi skulle overleve coronakrisen, så skulle vi være dygtigere til at sælge igennem de åbne kanaler. Det forudsatte, at vi fik flere bilkunder igennem hurtigere, og det lykkedes over forventning. Samtidig nød vi godt af, at mange nye kunder, der under nedlukningerne ikke længere kunne besøge almindelige restauranter, nu i højere grad besøgte os og fandt ud af, at vores koncept fungerede.

Kunder som Jesper Elkjær fra Silkeborg har taget godt imod det nye McDonald´s-koncept, selvom der især fra forældre med mindre børn også er visse forbehold over for, at man nu ikke kan sidde i restauranten og spise. Foto: Claus Bonnerup

Med de overraskende gode salgstal i hånden præsenterede Jackie Høst i foråret i år idéen om at etablere en restaurant uden siddende gæster for Burgerkædens hovedkontor i København. Derfra gik der ikke lang tid, inden McDonald´s i USA gav grønt lys til, at dørene kunne åbnes for den første restaurant uden siddende gæster i Danmark og Norden.

30 nye ansatte

Efter tre ugers ombygning genåbnede McDonald´s på Grenåvej således 18. november. Nu med dobbelt dobbelt drive-in og forøget produktionsapparat, hvilket blandt andet betyder, at maden først laves, idet den bestilles. Samtidig er antallet af ansatte øget fra 50 til 80.

Jackie Høst er i sagens natur glad for 'coronaåbenbaringen', og at han nu ikke længere skal lede forgæves efter en ny lokalitet, der kan leve op til kravene for fremtidens McDonald´s. Problemet løste sig selv, og måske er han nu first-mover med et koncept, der finder fodfæste mange andre steder.

Louise Ingeman fra Aarhus med datteren Viola på otte år på passagérsædet modtager aftensmaden med forventningsglæde ved McDonald´s i det nordlige Aarhus. Foto: Claus Bonnerup

- Siddende gæster vil altid være en del af McDonald´s standard, men med 50 års erfaringer med drive thru og vores konkrete erfaringer fra restauranten på Grenåvej tror jeg omverdenen vil følge nysgerrigt med i, hvordan det går os også i de kommende år.

- Vores koncept vil nok medvirke til, at der åbnes restauranter som vores på lokaliteter, hvor der ellers ikke ville være plads til den klassiske udgave med både siddende gæster og drive thru, siger Jackie Høst.

