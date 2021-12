Nyt mink-chok

Politikere er rystede over, at der for anden gang på få dage er fundet levende mink på gårde i Jylland

Mink har de seneste 13 måneder kostet en minister jobbet, statskassen et tocifret milliardbeløb og Mette Frederiksen en tur i den såkaldte granskningskommission.

Alligevel er det åbenbart ikke alle, der har fattet, at mink-hold er ulovligt i Danmark frem til foreløbig udgangen af 2022.

For anden gang på godt en uge er der nemlig fundet levende mink på gårde i Jylland.

Flemming Kure Marker fortæller om aktionen i dag ved ulovlig minkfarm.

- Jeg fik kaffen galt i halsen, da jeg læste det. Jeg havde håbet og forventet, at der var tale om en enlig svale, da der i sidste uge blev fundet levende mink i Thyholm, siger Anders Kronborg, fødevareordfører i Socialdemokratiet:

Anders Kronborg er fødevareordfører for Socialdemokratiet. Foto: Steen Brogarrd

- Jeg er rystet og ærgerlig over, at der er brodne kar i minkbranchen, der kan finde på sådan noget. Og jeg er også chokeret over, at der blev fundet 60 levende ræve på gården, da der allerede i 2009 blev vedtaget et etisk forbud og en udfasning af rævefarme i Danmark.

Venstres fødevareordfører er også klar i mælet.

- Lov er lov, og lov skal holdes. Både af minkavlere og landets statsminister, siger Erling Bonnesen, som dog mener, at regeringen ikke har undersøgt, hvilke risici der er ved minkavl grundigt nok, inden forbuddet blev vedtaget.

Venstres Erling Bonnesen er sikker på, at myndighederne følger sagen helt til dørs. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening, udtaler:

- Vi tager ubetinget og skarpt afstand fra den minkavler, som har haft 230 mink til at gå på trods af det midlertidige forbud mod hold af mink i Danmark. Myndighederne har hurtigt og resolut håndteret sagen med aflivning af dyrene og efterfølgende politiefterforskning.