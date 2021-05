Nyt mysterium endelig løst

Det hele startede i USA, hvor Utah Highway Patrol pludselig opdagede en høj metalpæl kilet ned i jorden. Midt ude i ingenting.

Det fænomen spredte sig hurtigt til resten af verden, hvor der blev fundet store monolit-sten i alt Rumænien, Tyrkiet, England flere andre steder.

Senest blev der nytårsdag opdaget en af stenene i en sø midt i byen Oxford i Storbritannien, og nu har vi endelig fået svar på, hvordan den havnede der.

Lois Muddiman, der stillede op til valget til byrådet i Oxford og beskriver sig selv som kunster, fortæller, at hun stod bag. Det skriver Oxford Mail.

- Det var lige efter jul, og verden så meget trist ud. Jeg havde læst noget om monolit-sten, der var blevet fundet i ørkenen og i San Francisco, og så kom det til mig, at det ville blive en sjov ting at distrahere folk med, siger hun til avisen.

Samtidig fortæller hun, at hun har holdt på hemmeligheden i knap seks måneder, og hun derfor følte, at det var på tide at stå frem. Stenen forsvandt efter to dage i søen, og myndighederne har aldrig fundet ud af, hvad der skete. Før nu.

Stort mysterium

Det første mystiske fund i Utah blev gjort 23. november, mens myndighederne var i gang med at tælle væddere fra en helikopter. Men den forsvandt bare fire dage senere

I et opslag på Facebook skrev bureauet for 'Land management' i staten Utah, at pælen er blevet fjernet 27. november. De oplyste dog, at det ikke er dem, der har fjernet den, men derimod en ukendt person eller gruppe.

Senere opfordrede de folk til at holde sig væk

'Besøgende, der hastede til stedet, parkerede på vegetation og efterlod menneskelige efterladenskaber som bevis på deres besøg: Vi anbefaler, at man holder sig væk fra området, hvor der ikke er nogen telefondækning og som kræver terrængående køretøjer; personbiler er allerede blevet trukket væk fra området.'