Nyt mystisk fund 9500 kilometer væk

Den mystiske metalpæl i Utah er stadig pist væk, og vi ved ikke, hvorfor den var placeret der i det hele taget. Et fund 9500 kilometer væk får monolith-mysteriet til at tage en ny drejning

Monolith-mysteriet i Utah er gået verden rundt. Alverdens medier har beskrevet den omkring tre meter store metalpæl, der nu er forsvundet.

Og nu vækker et fund 9500 kilometer fra Utah endnu mere undren.

Flere medier heriblandt Sky News skriver, hvordan der er blevet fundet en ny monolith. Denne gang nær den historiske rumænske by Petrodava, der er kendt for sit ældgamle fort.

Flere brugere på sociale medier har lagt mærke til metalpælen, der har en slående lighed med sin tvilling i Utah.

Og ligesom Utah-pælen melder historien intet om, hvorfor pælen er placeret midt ude i ingenting i Rumænien. Men over for Daily Mail bekræfter den kulturansvarlige i byen Piatra Neamț, Rocsana Josanu, fundet.

- Vi er i gang med at undersøge den underlige monolith. Den er fundet på privat grund, men vi kender stadig ikke ejeren endnu. Det er på et beskyttet område, så uanset hvad skulle de have have tilladelse fra os, og det skal forbi Kulturministeriet, siger Rocsana Josanu

Artiklen fortsætter under billedet ...

Myndigheder: Hold jer væk!

Nu er den væk

Stort mysterium

Fundet i Utah blev gjort 23. november, mens myndighederne var i gang med at tælle væddere fra en helikopter. Men den forsvandt bare fire dage senere

I et opslag på Facebook skrev bureauet for 'Land management' i staten Utah, at pælen er blevet fjernet 27. november. De oplyste dog, at det ikke er dem, der har fjernet den, men derimod en ukendt person eller gruppe.

Senere opfordrede de folk til at holde sig væk

'Besøgende, der hastede til stedet, parkerede på vegetation og efterlod menneskelige efterladenskaber som bevis på deres besøg: Vi anbefaler, at man holder sig væk fra området, hvor der ikke er nogen telefondækning og som kræver terrængående køretøjer; personbiler er allerede blevet trukket væk fra området.'

Dødsfald for ni år siden skaber mere mystik

Mystisk fund midt ude i ingenting