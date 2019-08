Nyt nedbrud på telefonnettet: - Vi skal have en alvorlig snak med TDC

Et stort nedbrud på TDC's telefonnet betød, at patienter i perioder fra i går eftermiddag til i nat ikke kunne komme igennem til hverken sygehuse eller lægevagten i Region Syddanmark.

Først klokken to i nat blev problemet løst.

- Allerede fredag oplevede vi de første udfald, men lørdag eftermiddag blev problemet mere omfattende og udbredt end tidligere, siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.

Men det er ikke første gang, at der er problemer med at ringe til sygehuse og lægevagt i Region Syddanmark.

I midten af maj i år skete noget fuldstændig tilsvarende, skriver DR Syd.

Og det er på ingen måde acceptabelt, at der nu sker igen, siger Kurt Espersen

- Det er bare ikke rimeligt over for vores patienter og borgere i vores region, at det går ud over dem på denne måde.

- Det er jo et samfundskritisk system, så vi vil tage en meget alvorlig snak med TDC, siger Kurt Espersen til DR Syd.

Hos TDC er man meget kede af fejlen og beklager dybt.

Teleselskabet ønsker ikke at stille op til interview, men i en mail til DR Syd oplyser TDC:

- Vi tager situationen meget alvorligt og beklager dybt de gener, det har medført for borgerne og medarbejderne i regionen.

- Vi har igennem hele forløbet været i tæt dialog med regionen, og vi vil fremadrettet gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at en lignende situation ikke opstår igen.