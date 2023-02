Nyt 'objekt' skudt ned i USA

Republikanske politikere i USA melder på Twitter, at USA har skudt et nyt flyvende 'objekt' ned. Canada har lukket luftrummet tæt på den amerikanske grænse

USA har angiveligt skudt endnu et flyvende 'objekt' ned i området over Lake Huron.

Det skriver de republikanske politikere Elissa Slotkin og Jack Bergman på Twitter.

- Det amerikanske militær har nedlagt endnu et 'objekt' over Lake Huron. Jeg værdsætter den beslutsomme handling fra vores jagerpiloter, skriver Jack Bergman på det sociale medie.

Han skriver, at han har været i kontakt med Forsvarsministeriet i USA.

Næste i rækken

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Canada søndag aften lukket luftrummet over Tobermory, Ontario tæt ved den amerikanske grænse og Lake Huron, hvor USA angiveligt har skudt objektet ned.

Meldingen kommer, efter at en række flyvende objekter den sidste uge er blevet fundet og skudt ned i luftrummet over USA og Canada.

Lørdag aften skød militærfly et flyvende objekt ned over det nordlige Canada. Eftersøgningshold leder stadig efter de nedskudte objekter for at blive klogere på, hvad det er, man har skudt.

Men søndag eftermiddag lød vurderingen fra embedsmænd fra de amerikanske sikkerhedstjenester, at de to ukendte objekter, der fredag og lørdag blev skudt ned over Alaska og Canada, formentlig var balloner.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde dog også, at der fortsat er meget viden af hente om objektet.