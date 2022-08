Nyt om hacker-angreb på 7-Eleven

Kæden ved fortsat ikke, hvem der stod bag et omfattende hacker-angreb 8. august, der lagde deres butikker ned over hele landet

Det har været omgærdet af mystik, siden 7-Eleven blev udsat for et hackerangreb 8. august.

Kæden oplyser nu, at alle 176 7-Eleven butikker genåbnede efter 72 timer, og alle deres butikker i dag er i stabil drift.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Ifølge 7-Eleven er mange af deres systemer allerede i funktion, herunder størstedelen af dankortterminalerne.

Sagen efterforskes fortsat af politiet, mens også Datailsynet og Center for Cybersikkerhed er blevet underrettede.

Ingen data tabt

Kæden bekræfter, at angrebet låste filer og systemer, mens de foreløbige undersøgelser af angrebet ikke viser indikationer på, at data skulle være gået tabt.

7-Eleven har på opfordring fra rådgivere besluttet ikke at indgå i dialog med hackerne. Kæden ved fortsat ikke, hvem der stod bag angrebet.

Annonce:

- Det er nogle meget specielle uger i 7-Eleven. Jeg er meget stolt over, at vi på få dage formåede at genåbne alle butikker, så vores kunder ikke gik forgæves.

- Jeg vil i samme omgang gerne takke alle dem, som har vist sin støtte og forståelse med os i denne usædvanlige situation, siger Jesper Østergaard, adm. direktør i 7-Eleven Danmark.

Derudover oplyser 7-Eleven, at de som følge af sagens omstændigheder ikke kan udtale sig mere detaljeret, men de arbejder på at få samtlige systemer tilbage til normal drift.

Trusler om cyberangreb kan mærkes flere og flere steder - læs her, hvorfor hackere blandt andet har udset sig dit lokale sygehus.