Nyt om Trumps tilstand

USA's præsident, Donald Trump, har milde symptomer på at være smittet med coronavirus, oplyser Det Hvide Hus ifølge New York Times.

Tidligt fredag morgen oplyste Donald Trump på sin Twitter-profil at både han selv og hans hustru var blevet testet positiv for coronavirus.

Ifølge New York Times har Donald Trump de seneste dage vist tegn på, at han ikke har været på toppen.

Sender dommedagsfly i luften

Avisen skriver således, at Trump ved et vælgermøde på hans golfklub i Bedminister i New Jersey torsdag virkede sløv.

En anden anonym kilde med indsigt i forløbet fortæller, at Trump under en flyvetur på Air Force One onsdag faldt i søvn på vej tilbage fra et vælgermøde i Minnesota.

Biden testet

Trump deltog natten til onsdag i en direkte duel med demokraternes udfordrer Joe Biden.

Joe Biden er fredag morgen blevet testet, men der er i skrivende stund endnu ikke kommet svar på prøven.

Tidligere fredag sendte Joe Biden en hilsen til Donald Trump. Det skete på Twitter.

'Jill og jeg sender vores tanker til præsident Trump og førstedame Melania Trump for hurtig bedring.'

'Vi vil fortsætte med at bede for præsidenten og hans families helbred og sikkerhed,' skriver Joe Biden på Twitter.