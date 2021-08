Nyt om vaccinen: Aktier styrtdykker

EMA meldte onsdag ud, at de nu undersøger en række nye bivirkninger ved vaccinen mod Covid-19, og det fik onsdag aktierne hos især BioNTech og Moderna til at styrtdykke

Der intet som en dårlig nyhed, der kan få en aktie til at styrtdykke.

Og det var også tilfældet onsdag, hvor det fremgik i en ny rapport fra European Medicines Agency (EMA red.), at de er i gang med at undersøge nye bivirkninger relateret til Pfizer og Modernas vaccine mod coronavirus.

Ifølge rapporten er der i meget sjældne tilfælde fundet tilfælde af en kraftig allergisk reaktion, erythema multiforme (en pludseligt opstået hudsygdom, der giver udslæt som ligner små skydeskiver red.) og to tilfælde af nyresygdomme.

Det understreges dog, at der fortsat kun er tale om en undersøgelse af en sammenhæng mellem reaktionerne og vaccinen. Intet er bekræftet. Derudover er det kun i meget sjældne tilfælde, at det er observeret.

Alligevel var den nyhed nok til, at især BioNTech-aktien onsdag tog et stort dyk. Den faldt med knap 14 procent og gik fra at stå i 413 dollars pr. aktie til at lukke i knap 360 dollars pr. aktie. Moderna oplevede samme nedtur. Den lukkede i 456 dollars pr. aktie tirsdag, og det tal var med faldet med 15 procent til bare at være 388 dollars værd onsdag.

Også Pfizer oplevede et fald. Efter nyheden om en mulig endelig godkendelse i USA er aktien de seneste dage steget til over 48 dollars pr. aktie. Men nyheden onsdag sendte den igen ned under 47 dollars.

Foto: Hazem Baber/Ritzau Scanpix

Midlertidig tilladelse

Pfizers vaccine, der er udviklet med den tyske partner BioNTech, fik i december sidste år en midlertidig tilladelse af FDA. Det indebar, at USA som et af de første lande i verden kunne begynde at vaccinere befolkningen mod covid-19.

I maj indsendte Pfizer og BioNTech en anmodning til FDA om en fuld godkendelse. En proces som normalt tager adskillige måneder.

Ifølge New York Times forventer FDA at kunne blåstemple vaccinen inden 6. september, hvor USA fejrer Labor Day, der er en amerikansk mærkedag.

Præsident Joe Biden sagde i sidste uge, at han forventede en afgørelse fra FDA tidligt i efteråret.

Pfizers vaccine indgår i vaccinationsprogrammer verden over. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) gav vaccinen en betinget godkendelse kort før jul sidste år.