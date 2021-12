Nyt omikron-håb

Omikron, omikron og omikron.

Op til jul handler det meste om den nye coronavariant, der har sendt de daglige smittetal et pænt stykke op over 10.000.

Men nu er der håb fra erfaringerne i Sydafrika, der var det første land i verden, der registrerede den nye variant. Ifølge AP har det afrikanske land nu oplevet et signifikant fald i antallet af smittede.

Da det toppede i landet, var der omkring 25.000 smittede om dagen, men det tal er nu faldet til omkring 15.000. Det skal dog understreges, at antallet af tests kan variere meget fra dag til dag.

- Faldet af nye tilfælde nationalt kombineret med det markante fald af nye smittede her i Gauteng-provinsen, der i ugevis har været centeret for denne bølge, indikerer, at vi er over toppen, siger Marta Nunes, der er senior researcher på Vaccines and Infectious Diseases Analytics department of the University of Witwatersrand.

Nyt studie

Samtidig tyder et nyt sydafrikansk studie tyder på, at personer, som bliver smittet med den hurtigt-spredende omikron-variant, har større chancer for at klare sige gennem sygdommen covid-19 uden hospitalsbehandling end dem, der smittes med delta-varianten. Det skriver Reuters.

Studiet er udført på Det Nationale Institut for Overførbare Sygdomme, NICD, og større universiteter i landet.

Personerne bag undersøgelsen siger, at risikoen for hospitalsindlæggelse er omkring 80 procent lavere for dem, der smittes med omikron, og at risikoen for meget alvorlig sygdom blandt dem, der indlægges, er 30 procent lavere.

- Omikron opfører sig på en måde, som er mindre farlig, siger professor Cheryl Cohen fra NIC.

Folkene bag undersøgelsen tager dog flere forbehold og understreger, at der skal drages konklusioner med forsigtighed ud fra de foreliggende data.

WHO ser konsekvente beviser på, at omikron spredes hurtigere end delta.

Det skal dog understreges, at de internationale forskere, der følger udviklingen nøje påpeger, at landet har en meget ung befolkning, og at omikronvarianten kan udvikle sig anderledes i lande med en højere gennemsnitsalder

SSI: For tidligt

På pressemødet onsdag fortæller Statens Serum Institut (SSI), at de indtil videre ikke kan konkludere, at omikron er mildere.

Sådan lyder det fra direktør Henrik Ullum og Søren Brostrøm.

- Når man ser på de rå tal, så er der for de nysmittede med omikron lavere risiko for at blive indlagt end med delta.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Men når man tager højde for, at det især er yngre og i høj grad vaccinerede, der er blevet smittet, så kan vi ikke konkludere, at omikron skulle give et mildere forløb, siger Henrik Ullum på et pressemøde onsdag.

Han fortæller på pressemødet, at man derfor i sine vurderinger og anbefalinger til politikerne må gå ud fra, at den i alvorlighed er på linje med delta.

- Vi bliver derfor nødt til at planlægge efter, at omikron er lige så slem som delta, siger Henrik Ullum.

Danmark fik sit første tilfælde med omikron i slutningen af november, men den er i løbet af få uger blevet den dominerende variant. Den er mere smitsom end delta, der gennem det meste af 2021 har været dominerende.

Det hører med til historien, at det i øjeblikket fortrinsvis er personer smittet med deltavarianten, som er indlagt med coronavirus på de danske hospitaler.