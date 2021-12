Nyt omikron-studie giver flere svar

Et nyt studie mener at have fundet ud af, hvorfor omikron smitter mere end tidligere varianter. Det er ikke kun dårligt nyt

Omikron er lige nu en global hovedpine, som er svær at blive klog på. Fra start har indikationen været, at varianten var langt mere smitsom, men ikke gav helt lige så hårde sygdomsforløb.

Det bakker et nyt studie op om.

Det skriver The Guardian.

Forskerne har nemlig fundet ud af, at omikron-varianten udvikler sig mere end 70 gange så meget i bronkierne, som delta-varianten gør.

Bronkierne sidder i toppen af lungerne og fører luft fra luftrøret til lungerne. Det mener forskerne kan være en af årsagerne til, at omikron-varianten er langt mere smitsom.

Mere smitsom, mindre farlig

Studiet, der er lavet af et hold fra University of Hong Kong, fandt også ud af, at varianten udviklede sig ti gange langsommere i lungerne end tidligere varianter. Ifølge forskerne er det en mulig forklaring på, at varianten ikke giver så alvorlige sygdomsforløb.

Men det betyder ikke, at omikron-varianten er ufarlig. Det siger lederen af forskningsgruppen bag studiet, Michael Chan Chi-wai.

'Det skal også tages in mente, hvis virussen smitter mange flere, så vil en meget smitsom virus ende med flere alvorlige forløb og dødstilfælde, også selvom virussen i sig selv ikke er så sygdomsfremkaldende.'

Endnu ikke blåstemplet

Forskningens resultater har endnu ikke været igennem et såkaldt peer-review, hvor andre forskere blåstempler studiets resultater.

Smitten med omikron stiger hastigt i de her dage. Onsdag 15. december var der 6047 bekræftede tilfælde med omikron i Danmark.