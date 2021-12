Nyt rejsekrav kan ødelægge danskeres jul

Søndag er der indført krav om coronapas i fjernbusser og fjerntog. Kravet udelukker alle, som har været smittet inden for 14 dage, fra at benytte disse transportformer

Drømmen om at fejre hyggelig jul i familiens skød kan blive splintret for danskere, der for nylig har været smittet med corona.

For skal man fra den ene ende af landet til den anden - eller bare et par stop med et InterCity- eller InterCityLyn-tog, skal man have et gyldigt coronapas.

Har man ikke sådan ét, er det fra søndag morgen ikke muligt at rejse på juleferie i Danmark med hverken fjernbusser eller fjerntog.

Det betyder, at man er udelukket fra at bruge disse transportformer, hvis man er testet positiv for corona inden for de sidste fjorten dage - selvom der ikke er krav om, at man skal være isoleret i 14 fulde dage ved en positiv test, hvis man er symptomfri efter kortere tid.

Hvis man ikke har adgang til en bil, kan det således være svært at komme hjem til jul, selvom man ikke længere har symptomer på coronavirus.

Juleplaner i fare

En af de mange danskere, som med kort varsel har fået problemer med at komme frem til juleaften med familien, er Laura Kjeldbjerg.

Hun modtog et positivt coronasvar 8. december, og hun havde symptomer frem til 15. december, hvilket vil sige, at hun ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer kunne bryde sin selvisolation 17. december.

Hun skulle sammen med sin kæreste, deres fælles barn og kærestens tre børn have været med toget fra Hvidovre til Ringe på Fyn på mandag. Derfra skulle familien videre til Nordjylland for at fejre jul, men på mandag er Laura Kjeldbjergs coronapas fortsat ugyldigt.

- Jeg er med på, at det er i en større sags tjeneste, at der bliver sat nogle restriktioner, men så er det selvfølgelig mega surt, når det spænder ben for ens egne planer, siger hun til Ekstra Bladet.

Laura Kjeldbjerg måtte hurtigt ændre sine planer, da hendes coronapas fortsat er ugyldigt. Privatfoto

Familien skal være på juleferie i ni dage, så beløbet til leje af en bil som alternativ ville ikke være beskedent.

- Det ville være et stort projekt, for vi er seks personer, så det skulle være en stor bil, og vi kommer ikke hjem før den 29. december, så det ville være en helt anden udskrivning, fortæller Laura Kjeldbjerg.

Måtte ændre i planerne

Samtidig er familiens hus udlejet i julen, så de kunne heller ikke bare blive hjemme.

- Vi har lejet vores hus ud på Airbnb. Det kunne man da nok godt komme ud af, hvis det var, men det ville godt nok blive en helt anden jul, end den vi har planlagt, siger Laura Kjeldbjerg.

Derfor tog hun allerede lørdag valget om at hoppe på toget med sin søn, så de kunne nå frem, før de nye krav trådte i kraft søndag morgen.

- Jeg skal sådan set arbejde mandag og tirsdag, og det kan jeg heldigvis gøre hjemmefra, men det er der nok andre, der ikke kan, siger hun.

Pressemøde søndag eftermiddag

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med transportminister Benny Engelbrecht (S), men det har ikke været muligt. Ministeriet henviser i stedet til ministerens udtalelse til Ritzau.

Her siger Engelbrecht, at der kan være enkelte, som må lave nogle andre planer for julen end det, der oprindeligt var tænkt, som følge af kravet om coronapas.

- Men sandheden er jo desværre nok, at med den omfattende smitte, der er i det danske samfund, så er vi ganske mange, som er nødt til lige at genoverveje, hvordan vi nu fejrer julen mest hensigtsmæssigt, lyder det.

Også TV2 har forsøgt at få en udtalelse fra ministeren, men Transportministeriet har til dem udtalt, at de ikke vil udtale sig inden det pressemøde, ministeriet afholder søndag klokken 14.

Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen og chefpolitiinspektør i Rigspolitiet Peter Ekebjærg vil også deltage ved pressemødet, der kommer til at omhandle de nye restriktioner på transportområdet.