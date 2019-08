Nyt rekordlån i Danmark

Det er internationale forhold, der sender renten i bund, siger økonom Jeppe Borre, der netop er skiftet fra Totalkredit til Arbejdernes Landsbank og Mikkel Høegh fra Jyske Bank.

Handelskrig

– Danske realkreditobligationer har en ekstrem høj kreditværdighed. Trumps kamp med Kina gør markederne nervøse, og det gør, at investorerne søger mod sikre havne. Det sender kurserne op og renten ned, siger Jeppe Borre.

– Hvis de (Trump og Jinping, red.) pludselig bliver bedste venner, og alle bliver enige om, at frihandel bare er super, så kan det give betydelige rentestigninger, siger Mikkel Høegh, men understreger, at det ikke er så sandsynligt.

Brexit

– Næste deadline er til oktober. Et kaotisk Brexit kan påvirke aktiemarkederne negativt og sende renten yderligere ned, siger Jeppe Borre, mens Mikkel Høegh tillægger det mindre betydning:

– Vi taler marginaler her, markederne har allerede priset en hård nyser ind.

Italien

– Regeringen i landet har faktisk haft pæn betydning for de danske boligejere. Femstjernebevægelsen og Lega fører en politik, der begynder at ramme nogle udgifts-niveauer, der går imod, hvad EU tillader. Den italienske kreditværdighed er på spil, og det får investorerne til at søge mod sikre havne, siger Jeppe Borre og Mikkel Høegh følger også udviklingen i Støvlelandet:

– Der kan komme fornyet uro til efteråret, hvor nye budgetforhandlinger vil starte op.

Centralbanker

– Centralbankerne er blevet mere nervøse for, hvor den globale vækst er på vej hen, siger Jeppe Borre:

– Den Europæiske Centralbank har ikke hævet renten siden 2011, og det var forventet, at det ville ske i 2019, men vi venter stadig. Da bankens præsident Mario Draghi holdt tale ved topmødet i Portugal i juni, sad jeg og kiggede på skærmene for de danske obligationsrenter, og de faldt i samme sekund, det stod klart, at talen var mere blød, end markederne havde forventet. Nu diskuteres det, at en rentesænkning kan komme på tale, siger chefanalytikeren, der forklarer, at centralbanken påvirker de internationale kræfter, der har har købt massivt ind blandt de obligationer, som ligger bag de fastforrentede lån. Det sender kursen op og renten ned:

– Udlandet ejer nu i runde tal hver tredje obligation bag de fastforrentede lån. I 2012 havde de mindre end 10 procent.

Mikkel Høegh supplerer:

– Japanske pensionskasser er blandt dem, der køber stort op af danske boligobligationer. De synes, at 1 procent i rente er et godt alternativ til, hvad de ellers kan få uden at påtage sig en ekstraordinær risiko. I enkelte obligationsserier er hver anden obligation ejet af en japaner.

Mette Frederiksen

– Hun har ingen betydning for renten, siger Mikkel Høegh og Jeppe Borre tilføjer:

– Renten på boligejernes lån er defineret af, hvad der sker uden for landets grænser. Det var kun, hvis dansk politik førte til international tvivl om de offentlige finanser, at hjemlige forhold ville have en betydning eller hvis der opstod tvivl om fastkurs-politikken overfor euroen, men der står vi slet ikke.