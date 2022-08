Nyt SAS-drama efter aflysninger: 'Nu igen?'

Der var lige faldet lidt ro på hos SAS.

En sommer med strejke, tusindvis af aflysninger til følge og voldsomme beskyldninger mellem det skandinaviske flyselskab og pilotforeningerne var netop overstået.

Nu er den så gal igen.

De mange aflysninger midt i sommerferien skabte et voldsomt rejsekaos i Københavns Lufthavn. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Vil aflyse flere afgange

SAS annoncerede nemlig fredag, at man vil aflyse 1700 afgange i Europa i månederne september og oktober, hvilket har fået skarp kritik fra den svenske pilotforening.

'Nu igen? I dag var der nyheder i medierne om, at SAS igen planlægger at aflyse et stort antal flyvninger. I sommer blev det besluttet at aflyse mere end 4000 flyvninger, hvilket berørte næsten en kvart million rejsende, og nu skal yderligere 1700 afgange aflyses i september og oktober. Mange undrer sig over, hvad SAS laver, lyder det indledningsvist i et rasende Facebook-opslag på foreningens side.

Pilotforeningen mener, at SAS selv har sat sig i en situation, hvor man er underbemandet i efteråret, skriver Norske Dagbladet.

Fredag lød det modsat fra SAS, at pilotstrejken spiller en afgørende rolle i de nye aflysninger.

- Vi ser ikke en reduceret efterspørgsel - tværtimod. Men personalemæssigt har strejken haft betydning for vores bemanding i de kommende måneder, da der er et ferie-efterslæb, sagde SAS' pressechef, Alexandra Lindgren Kaoukji, i den forbindelse.

Den udmelding får også skarp kritik med på vejen af den svenske pilotforening:

'Som sædvanlig ønsker de ansvarlige i SAS-ledelsen ikke at tage ansvar for deres forkerte beslutninger, men vælger at give udenforstående skylden.'

'I SAS-ledelsen virker det, som om den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver. At pege på pilotstrejken som årsagen til, at passagererne igen må tage slaget, er forkert og uærligt.'

Ro på

Hos SAS maner man dog til besindighed. Her lyder det fra kommunikationschef Tonja Sund, at de nye aflysninger ikke får store konsekvenser for kunderne.

'Det er allerede gennemførte forhåndsaflysninger, hvor passagererne allerede er ombooket og informeret i perioden 26. juni til 14. august. Dette er derfor gennemført for noget tid siden,' skriver han i et mailsvar til Dagbladet.

Ifølge kommunikationschefen er der tale om fire procent af SAS' samlede 39.000 flyvninger i perioden.

Blev din rejse aflyst som følge af pilot-strejken, så kan du hente gode råd her.