Nyt skadedyr invaderer danske hjem

Små og ulækre skægkræ har fundet vej til mange danskeres hjem i køkkenet eller i soveværelset, men bare rolig. Der er hjælp at hente, hvis du oplever, at de små insekter har indtaget dit hjem

Et nyt skadedyr med lange hår har indtaget de danske hjem med storm. Skadedyret går under navnet skægkræ og ser ud til at være kommet for at blive.

Skægkræet har nemlig invaderet danskernes hjem i så stor en grad, at det er ved at blive et alment problem for mange. Men hvad gør du så, hvis du oplever at skulle jage skægkræene væk fra dine madvarer eller fra soveværelset?

Gode råd til bekæmpelse af skægkræ og skadedyr Skægkræ - De skal helst tiltrækkes af noget mad. De kan især godt lide proteinrig mad, så hvis man kan finde noget godt mad med meget protein, så lokker man dem ind på limfælder, og så sætter de sig fast der. Jeg ville støvsuge, så snart jeg ser dem, og så vil jeg ellers forsøge at lukke af med silekone. Hvis de kommer ind under en lille sprække eller noget, så brug noget silikone og fuge med, siger Claus Schultz fra Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Sølvfisk Sølvfisk er i familie med skægkræ men er en del mindre og har mindre hår og følehørn end skægkræ. Du kan bekæmpe dem ved at lufte ud 5-10 minutter flere gange dagligt. Derudover er det en god idé at støvsuge grundigt. Møl Møl eller pølsmøl er et af de to mest udbredte skadedyrsmøl i Danmark. Du kan bekæmpe dem ved at gøre grundigt rent i din bolig på samtlige områder.

En stigende tendens

Og der er ikke ligefrem udsigt til, at skægkræene forsvinder fra danskernes hjem. Faktisk er tendensen til, at danskerne finder det lille skadedyr i hjemmet så stigende, at det er ved at sprede sig til hele landet.

- De er godt nok mange steder rundt omkring i landet. Vi får daglige henvendelser fra folk, der har skægkræ i hjemmet. Vi kan bare se, at jo mere tid der går, jo mere breder det sig også ud, siger Claus Schultz, der er formand i Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer, til Ekstra Bladet.

Skægkræene kommer fra Norge og har længe været kendt blandt den norske befolkning. Nu er de dog også ganske kendt blandt den danske befolkning. Det lille skadedyr er i familie med skadedyret sølvfisk, som mange danskere måske allerede er bekendt med.

Forskellen på de to skadedyr er dog, at skægkræ er væsentlig større end sølvfisk, mens de også er mørkere. Derudover har skægkræ utroligt lange halebørster og følehorn. De er ligeledes sværere at komme af med, end sølvfisk er.

Ikke farlige

Den gode nyhed er til gengæld, at skægkræ ikke er sundhedsskadelige, selvom man godt kunne fristes til at tro det.

Man bør dog stadig være en smule varsom, når man opdager skægkræ i sit hjem.

- Man kan jo sige, at de (skægkræ, red.) er i familie med sølvfisk, men de er ikke farlige eller skadelige. De er dog i hele boligen, når de kommer, og det er også derfor, at folk kommer og siger, at de ikke vil have dem i hjemmet, lyder det fra Claus Schultz.

Skægkræ i hjemmet kan findes flere steder. De er især glade for at opholde sig på varme, tørre og mørke steder som eksempelvis under lister, i væggen, i små rum og i skabe. Derfor er det altså en god idé at gøre grundigt rent, hvis du opdager skægkræ i din bolig.

På vej i seng? Her er de virkelige monstre i dit soveværelse

Se også: Irriterende sølvfisk

Se også: Højsæson for fugleedderkopper i Danmark