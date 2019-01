Nyt slag mod Huawei: Ansat anholdt for spionage i Polen

Polens sikkerhedstjeneste har anholdt en kineser og en polak på mistanke om spionage, skriver det polske nyhedsbureau PAP.

Den kinesiske statsborger er ansat i it-giganten Huawei, rapporterer den polske tv-station TVP.

Dermed øges presset mod den kinesiske telegigant, der både i Danmark og andre vestlige lande er under mistanke for netop at spionere på vegne af det kommunistiske diktatur i Kina.

Det er dog i denne sag uvist, om firmaet mistænkes for at spionere på egne eller andres vegne.

Huawei ransaget

Sikkerhedstjenesten bekræfter anholdelserne, men sætter ikke umiddelbart navn på det firma, den anholdte kineser arbejder for.

- Den kinesiske statsborger er en forretningsmand, der arbejder i en større elektronikvirksomhed.

- Polakken er en person, der er kendt i kredse, der har at gøre med cybervirksomhed, siger Maciej Wasik, der er vicedirektør i sikkerhedstjenesten, til PAP.

Polsk tv oplyser desuden, at sikkerhedstjenesten har ransaget Huaweis kontor fredag.

